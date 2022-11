3:1 gegen TV Lampertheim II

Ried. Der FV Biblis II hat das Derby in der Fußball-C-Liga für sich entschieden. Mit 3:1 (0:0) behauptete sich der FVB im Heimspiel gegen den TV Lampertheim II. Eintracht Bürstadt II blieb zum neunten Mal in Folge ungeschlagen. Beim Tabellenzweiten FSG Bensheim gab es ein 1:1 (0:1). Der VfB Lampertheim fertigte Schlusslicht SG Reichenbach II zu Hause mit 7:1 (5:1) ab.

Biblis II – TVL II 3:1

Tore gab es im Pfaffenau-Stadion erst in der zweiten Hälfte zu sehen. Patrick Wagner machte den Anfang zum 1:0 für Biblis II (46.). Nach dem 1:1 durch Nils Franck (59.) traf Wagner zum 2:1 für die Hausherren (64.). Marius Barth machte mit dem 3:1 alles klar (90.+2).

VfB Lamp. – Reichenb. II 7:1

Tim Jäger (5./27./39.) und Marcel Unrath (24./52./80.) schossen den Tabellenletzten fast im Alleingang ab. Dem Reichenbacher Marc Ohlemüller unterlief ein Eigentor zum 1:5 (42.). Das zwischenzeitliche 1:1 durch Thomas Wolf (13.) hatte somit nur kurz für Spannung gesorgt. Mit dem Dreier rückt der VfB (37 Punkte) der FSG Bensheim (38) weiter auf die Pelle.

FSG Bens. – Et. Bürstadt II 1:1

Vom Elfmeterpunkt brachte Bürstadts Spielertrainer Daniel Patti sein Team in in Führung (23.). Später widerfuhr Patti ein kurioses Eigentor: Der Routinier bekam den Ball bei einem Standard ins Gesicht und das Kunstleder flog zum 1:1 in den Winkel (73.). „Wenn wir das Eigentor nicht machen, bringen wir den Sieg vielleicht nach Hause. Am Ende hat Bensheim aber gedrückt, deshalb ist das 1:1 schon okay“, meinte Patti. Torwart Timo Sauer sowie die beiden Verteidiger Alex Lehmann und Hüseyin Birinci retteten Bürstadt den 22. Punkt im 18. Spiel. cpa