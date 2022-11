Ried. Der zweite Rückrundenspieltag der Fußball-C-Liga bietet das Derby zwischen den Kreisoberliga-Reserven des FV Biblis und des TV Lampertheim auf. Anstoß ist am Sonntag um 12.30 Uhr. Um 15 Uhr ist Eintracht Bürstadt II zu Gast beim Tabellenzweiten FSG Bensheim. Der VfB Lampertheim empfängt Schlusslicht SG Reichenbach II.

Biblis II – TV Lampertheim II

Am Sonntag kündigte Mirco Geschwind seinen Rücktritt als TVL-II-Trainer an. Der 45-jährige Oberstufenlehrer, der die Turnerreserve 2019 übernahm und im Juni in die C-Klasse führte, lässt sich an eine Schule in Kapstadt versetzen. Für Geschwind wird es ein Abschied auf Raten. Die verbleibenden zwei Punktspiele seines Teams in diesem Jahr wird er aus Termingründen verpassen. Das Training will Geschwind aber bis zur Winterpause weiterführen. „Etwas Wehmut ist dabei. Die Jungs werden mir fehlen“, sagt er. Co-Trainer Philipp Klotz wird den TVL II gegen Biblis II und im Derby gegen den VfB betreuen. Wer den Achten nach der Winterpause übernimmt, ist offen. „Die Trainersuche läuft“, erklärt Geschwind, der den Zwölften Biblis II (20 Punkte) nur „schwer einschätzen“ kann, wie er behauptet: „Zuhause wird bei ihnen sicherlich der ein oder andere Spieler von der ersten Mannschaft runterkommen. Ich glaube nicht, dass sie es uns so leicht machen werden wie beim 0:5 im Hinspiel.“

VfB Lampertheim – Reichenb. II

Trotz anhaltender Personalsorgen bewies der VfB beim jüngsten 4:0-Erfolg bei Einhausen II Charakter. Der vorübergehende Lohn: Als Dritter mit 34 Punkten hält die Elf von Trainer Tim Feldhinkel den Kontakt zu den Top-Teams Elmshausen (38) und Bensheim (37). Gegen die abgeschlagenen Reichenbacher (fünf Punkte) ist ein Heimdreier Pflicht.

FSG Bens. – Et. Bürstadt II

Mit zuletzt sechs Siegen und zwei Remis ist die Eintracht-Reserve zurzeit das Team der Stunde. Nicht auszudenken, wo die Elf von Spielertrainer Daniel Patti stünde, wenn sie in den ersten sechs Spielen im August nicht mit enormer Personalnot zu kämpfen gehabt hätte. „Vor allem gegen Bensheim haben wir etwas wiedergutzumachen“, weiß Patti. Das 1:12 im Hinspiel gegen die FSG war der Tiefpunkt. cpa