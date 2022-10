Nachdem es für die beiden Fußballclubs aus dem Ried am vergangenen Spieltag der Kreisliga A mit Auswärtssiegen erfolgreich lief und sowohl die SG Nordheim/Wattenheim als auch der VfR Bürstadt ins Mittelfeld der Tabelle vordringen konnten, soll am Sonntag nachgelegt werden. Am zwölften Spieltag empfängt die SG den FSV Rimbach, beim VfR Bürstadt gastiert der Tabellenzweite FC Ober-Abtsteinach

