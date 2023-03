Bürstadt II schlägt zurück

Ried. Die zweite Mannschaft von Eintracht Bürstadt hat das Ried-Derby gegen den TV Lampertheim II am 25. Spieltag der Fußball-C-Liga für sich entschieden. Das 2:1 (0:0) bringt der Elf von Spielertrainer Daniel Patti wertvolle Punkte im Abstiegskampf. Krisenstimmung herrscht dagegen beim FV Biblis II: Das Heimspiel gegen Olympia Lorsch II musste der Tabellenelfte wegen personeller Nöte absagen. Bereits am Donnerstagabend ging der VfB Lampertheim im Spitzenspiel gegen die FSG Bensheim mit 0:7 (0:3) unter.

Et. Bürstadt – TVL II 2:1 (0:0)

Wie schon beim 4:1-Erfolg im Hinspiel stellte Bürstadts abstiegsbedrohte Gruppenliga-Reserve (jetzt 28 Punkte) den Spargelstädtern (35) ein Bein. „Mir sind schon ein paar Steine vom Herzen gefallen“, gab Eintracht-II-Spielertrainer Daniel Patti nach Abpfiff zu: „Wir hätten das 2:0 machen können, stattdessen kriegen wir ein dummes Tor zum 1:1. Wenn es ganz blöd läuft, verlierst du so ein Spiel auch.“

Marcus Reichert musste die erste Niederlage in seinem vierten Match als TVL-II-Trainer schlucken. „In der ersten Halbzeit hätten wir unsere Tore machen müssen. In der zweiten Halbzeit haben wir fußballerisch nichts mehr gezeigt. Die Gegentreffer hätten so nie fallen dürfen, aber wir sind einfach nicht ins Spiel gekommen“, meinte Reichert, bei dem mehrere Akteure über muskuläre Probleme klagten: „Das Spiel gegen Unter-Flockenbach III vor zwei Wochen steckt uns irgendwie noch in den Knochen.“

Nach einer torlosen ersten Hälfte traf Mergzim Krasniqi zur 1:0-Führung für Bürstadt II (48.). In Minute 70 erzielte Marius Metzner das 1:1. Das 2:1 durch Krasniqi entschied die Partie (81.). cpa