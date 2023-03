TVL II macht es spannend

Ried. Der TV Lampertheim II beißt sich allmählich im Verfolgerfeld der Fußball-C-Liga fest. Nach dem knappen 4:3 (2:1)-Heimsieg gegen den FC Ober-Abtsteinach II grüßt der Aufsteiger von Platz fünf. Die „Zweite“ von Eintracht Bürstadt musste sich am 24. Spieltag mit 4:6 (1:3) bei Spitzenreiter TSV Elmshausen geschlagen geben. Der FV Biblis II kam nur zu einem 2:2 (2:1) beim Letzten SG Reichenbach II.

TVL II - Ober-Abt. II 4:3

Fast hätte die TVL-Reserve ihre 4:1-Führung noch verspielt. „Wir haben zwar ein gutes Spiel gemacht. Die zwei Tore in der zweiten Halbzeit hätten wir aber vermeiden müssen“, sagte Lampertheims Trainer Marcus Reichert. Dass das Endergebnis dennoch passte, freute den Coach: „Wir sind in drei Spielen von Platz acht auf fünf geklettert – läuft doch. Diese Konstanz wollen wir jbeibehalten.“ In Hälfte eins brachten Tobias Hofmann und Nick Kühr den TVL II mit 2:0 in Front. Nach der Pause erhöhte Sebastian Steffan auf 3:1 und 4:1.

Elmsh. – Et. Bürstadt II 6:4

Nach dem 1:0 für Bürstadt II durch Spielertrainer Daniel Patti (27.) zog Primus Elmshausen bis zur Pause auf 3:1 davon. Nach Wiederanpfiff legte TSV-Torjäger Marvin Feher das 1:4 aus Eintracht-Sicht nach (49.). Die Gäste gaben sich aber nie auf: Mergzim Krasniqi (2:4, 65.), Marco Haberer (3:5, 72.) und Driton Zeka (4:6, 90.) trafen.

Reichenbach II – Biblis II 2:2 (1:2)

Nach dem 0:1 durch Nico Füchtenkordt (8.) sorgten Patrick Wagner (31.) und Marius Barth (44., Elfmeter) für die Bibliser Pausenführung. Das 2:2 durch Benjamin Knappe (77.) brachte Reichenbach II den sechsten Saisonpunkt. cpa