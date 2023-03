Reichert lobt sein Team

Ried. Hochmotiviert geht die zweite Mannschaft des TV Lampertheim in den 24. Spieltag der Fußball-C-Liga. Am Sonntag (13 Uhr) kommt Ober-Abtsteinach II ins Sportzentrum Ost. Die Reserve des FV Biblis gastiert zeitgleich bei Schlusslicht SG Reichenbach II. Um 15.30 Uhr schaut Eintracht Bürstadt II bei Spitzenreiter TSV Elmshausen vorbei. Das Top-Spiel zwischen dem Tabellendritten VfB Lampertheim und dem Zweiten FSG Bensheim steigt erst am Donnerstag, 23. März (20 Uhr) im Adam-Günderoth-Stadion.

TV Lampertheim II – Ober-Abt. II

Nach seinen ersten zwei Spielen als Trainer des TVL II hat Marcus Reichert gar keinen Grund zur Klage. „Das ist eine geile Truppe. Die Jungs haben ziemlich viel Teamgeist. Ich fordere sie viel, aber sie nehmen auch viel an. Da fühlt man sich als Trainer gleich sehr wohl“, lobt der Nachfolger von Mirco Geschwind.

Am vergangenen Wochenende war die TVL-Reserve spielfrei. Nach dem 3:0-Erfolg gegen den VfL Birkenau II vor zwei Wochen holten die Spargelstädter ein 1:1 beim SV Unter-Flockenbach III. Gleichauf mit Birkenau II (32 Punkte) weilt die Reichert-Elf jetzt auf Rang sechs. Der Neunte Ober-Abtsteinach II liegt nur einen Zähler hintendran. Sorgen macht sich Reichert jedoch keine. „Im Moment haben wir 17 bis 18 Mann im Training und alle Mann an Bord. Ich gehe mit einem guten Gefühl in dieses Spiel“, stellt er klar.

Elmsh. – Eintracht Bürstadt II

Nach dem 7:2-Sieg gegen Lautern will Bürstadt II (25 Punkte) im Abstiegskampf nachlegen. Mit Elmshausen (50 Punkte) wartet aber mehr als nur der Liga-Primus. Mit 99 Toren in 21 Partien sind die Odenwälder auch die Torfabrik der C-Klasse.

Reichenb. II – FV Biblis II

Nach dem 1:5 gegen Einhausen II hofft der Elfte Biblis II (29 Punkte), wieder auf die Erfolgsspur zu finden. Nach zuvor zwei Siegen war die Stimmung am vergangenen Sonntag nicht nur wegen der Heimklatsche im Keller: Die schwache Trainingsbeteiligung bleibt ein Dauerthema. Beim Letzten Reichenbach (fünf Punkte) ist ein Dreier Pflicht. cpa