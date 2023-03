Blick nach oben ausdrücklich erlaubt

Ladenburg. Leise und klammheimlich hat sich der FV 03 Ladenburg in der Fußball-Kreisklasse A II an den Spitzenreiter SC Käfertal herangeschoben. Seit 15 Spielen ist der Kreisliga-Absteiger ungeschlagen, die letzte Niederlage datiert vom siebten Spieltag, als die Römerstädter mit 0:3 beim TSV 47 Schönau unterlagen. Gegen eben jenen Gegner darf die Elf von Trainer Jörg Höpfner nun Wiedergutmachung leisten und den Druck auf den Tabellenführer aufrechterhalten.

„Wir haben im Hinspiel eine unterirdische Leistung abgeliefert. Es gab damals diverse Gründe für die Niederlage – die haben wir aber aufgearbeitet“, ist Höpfner überzeugt, dass sein Team bei der Neuauflage ein ganz anderes Gesicht zeigen wird. „In Anbetracht unseres derzeitigen Laufs bin ich mir sicher, dass es ein ganz anderes Spiel wird und bin fest davon überzeugt, dass wir die drei Punkte holen.“

„Müssen parat stehen“

Von den zwischenzeitlich bereits zehn Zählern Rückstand auf den SC Käfertal sind nun „nur“ noch sechs übriggeblieben. Und hätte der FV 03 Ladenburg die Partie gegen den Ligaprimus vor zwei Wochen für sich entschieden, wären es jetzt gar nur noch vier Punkte. „Der Punkt gegen Käfertal war mir eigentlich zu wenig. Auch wenn wir den Ausgleich erst in der Nachspielzeit erzielt haben, hatten wir in der ersten Halbzeit mehr Chancen“, so Höpfner, der das Thema Meisterschaft noch nicht auf den Index gesetzt hat. „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Wenn Käfertal patzen sollte, müssen wir parat stehen. Klar schielen wir noch ein bisschen nach oben.“

Primär gehe es laut Höpfner aber darum, Platz zwei abzusichern und mindestens in das Play-off-Spiel einzuziehen. Doch der FV-Coach ist schon lange genug im Geschäft, um nicht warnend mit dem Finger zu heben. „Das kann auch mal ganz schnell gehen. Eine Verletzungsserie und der Punktepuffer kann aufgebraucht sein“, sagt Höpfner. Derzeit weist das Klassement drei Punkte Vorsprung auf die TSG 91/09 Lützelsachsen II auf, die mit großer Wahrscheinlichkeit nicht aufstiegsberechtigt ist. Acht Zähler sind es bis zur SG Mannheim, die nach dem Re-Start noch nicht richtig in Tritt gekommen ist. Auch der Gegner TSV 47 Schönau musste zuletzt abreißen lassen und reiht sich derzeit auf Platz fünf ein.