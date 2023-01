Beschluss: Maskenpflicht im ÖPNV fällt weg

Stuttgart. In Baden-Württemberg wird am 31. Januar die Maskenpflicht unter anderem im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und in Arztpraxen für das Personal wegfallen. Das beschloss das Kabinett am Dienstag. Wie das Gesundheitsministerium mitteilt, fällt die Pflicht zum Tragen einer Maske auch in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe, psychotherapeutischen Praxen sowie weiteren vergleichbaren ambulanten medizinischen Einrichtungen weg.

Lucha: "Übergang in Endemie"

„Das Land befindet sich im Übergang von der Pandemie in die Endemie“, sagte Gesundheitsminister Manne Lucha. „Bei der Rücknahme von Einschränkungen haben wir in Baden-Württemberg ein stufenweises Vorgehen verfolgt, das hat sich bewährt. Auch in Zukunft werden wir das Infektionsgeschehen im Land aufmerksam beobachten, um bei Bedarf schnell reagieren zu können.“

Dass die Maskenpflicht in Arztpraxen und im ÖPNV zu Beginn des Februars wegfallen soll, hatte das Gesundheitsministerium bereits mitgeteilt. Nun erfolgte der offizielle Beschluss durch das Landeskabinett.

Unabhängig von den rechtlichen Vorgaben empfiehlt das Gesundheitsministerium, eine Maske zu tragen. Dies gilt insbesondere für vulnerable Personen sowie in geschlossenen Räumlichkeiten.