  Wahl in Baden-Württemberg: Grüne klar vorne, CDU stürzt ab

Stuttgart. Die Grünen sind der klare Sieger der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Nach den Prognosen von ARD und ZDF erzielten sie am Sonntag ihr bislang bestes Ergebnis in dem Land. Der bisherige Koalitionspartner CDU schnitt so schlecht ab wie dort nie zuvor.

(dpa)

Bei der Wahl des baden-württembergischen Landtags am 13. März 2016 wurden die Grünen erstmals stärkste Kraft in einem deutschen Bundesland. Die Partei um Ministerpräsident Winfried Kretschmann erhielt 30,3 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU, die mit Spitzenkandidat Guido Wolf antrat, kam auf 27 Prozent - das mit Abstand schlechteste Ergebnis für die Christdemokraten in Baden-Württemberg. Ebenso herbe Verluste verbuchte die SPD, die Juniorpartner in der Koalition mit den Grünen war. Mit 12,7 Prozent fuhren auch die Sozialdemokraten ein historisch schlechtes Ergebnis ein.

Neu in den Landtag zog die AfD ein, die mit 15,1 Prozent stärkste Fraktion in der Opposition wurde. Die FDP konnte sich am Wahlabend über Zugewinne freuen und bekam 8,3 Prozent der gültigen Stimmen. Alle anderen Parteien scheiterten klar an der Fünfprozent-Hürde.