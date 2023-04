Zwei Spiele in kurzer Zeit

Viernheim. Über die Ostertage finden in den meisten Spielklassen der Amateure gleich zwei Partien statt. So auch in der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar. Auf den TSV Amicitia warten dabei knifflige Aufgaben. Mit dem Auswärtsspiel am Donnerstag, 6. April, um 19 Uhr beim ASC Neuenheim und dem Heimspiel am Ostermontag, 10. April, gegen den ASV Eppelheim (15 Uhr) bekommen es die Blau-Grünen mit zwei schweren Gegnern zu tun, die beide noch Ambitionen auf einen Spitzenplatz hegen.

Die Südhessen konnten sich nach den Siegen in Ketsch und gegen Horrenberg etwas vom Tabellenende absetzen, sind aber noch längst nicht aus dem Schneider. Ob der Osterhase den ein oder anderen Punkt für den Aufsteiger versteckt hat, bleibt abzuwarten. „Wir haben derzeit einige Leichtverletzte und Kranke, es muss immer wieder umgestellt werden“, beklagt Spielertrainer Patrick Marschlich auch vor dem Wochenende einige Ausfälle.

Unterstützung durch die A-Jugend

Zuletzt konnte man auf die A-Junioren zurückgreifen und hat auch gleich einen guten Fang gemacht. David Shabani erzielte nämlich gegen Horrenberg den Siegtreffer. In Neuenheim wird man neben einer durchgehend konzentrierten Vorstellung aber auch wieder das nötige Quäntchen Glück brauchen, um nicht als Verlierer vom Platz zu gehen. Im Hinspiel konnte der TSV Amicitia mit einem 5:3-Sieg überraschen.

Der ASC Neuenheim liegt derzeit auf Platz vier und damit in Lauerstellung mit Blick auf Rang zwei. Sieben Niederlagen trüben die bisherige Bilanz der Hausherren, die ansonsten zwölf Siege und zwei Remis auf dem Konto haben. Mit im Schnitt mehr als zwei geschossenen Toren pro Begegnung in dieser Saison gehört der Sturm der Neuenheimer zu den besten der Liga. Die nicht immer sattelfeste Defensive des TSV Amicitia kann sich also auf jede Menge Arbeit einstellen.

Am Ostermontag (15 Uhr) kommt mit dem ASV Eppelheim der Tabellenzweite, der an den Relegationsspielen teilnehmen dürfte, ins Waldstadion. Auch dann sind die Viernheimer Außenseiter. JR