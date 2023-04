Debütant als Matchwinner

Viernheim. Der TSV Amicitia hat als Aufsteiger in der Landesliga Rhein-Neckar einen wichtigen Sieg gefeiert. Die Hausherren taten sich beim knappen 1:0-Heimerfolg über Abstiegskandidat SG Horrenberg allerdings sehr schwer und brauchten auch eine gehörige Portion Glück, ehe die drei Punkte unter Dach und Fach waren. Gefeierter Spieler war David Shabani aus der A-Jugend, der bei seinem ersten Einsatz in der ersten Mannschaft das Tor des Tages erzielte.

Nach zuletzt zwei Heimniederlagen konnten die Blau-Grünen auf eigenem Platz endlich wieder gewinnen. Sie mussten allerdings lange zittern, ehe der Sieg feststand. Bei trostlosem Wetter lieferten sich beide Teams eine umkämpfte Partie, in der sich keine Mannschaft größere Vorteile verschaffen konnte. Während die Kraichgauer sehr defensiv agierten, fanden die Platzherren keine Mittel, um das Gästetor in Gefahr zu bringen. „Horrenberg stand sehr tief und wir waren vorne einfach zu ideenlos. Zudem war der Platz schlecht, was so manche Aktion zunichte machte. Am Ende zählt in solchen Spielen aber nur der Sieg“, gab sich Spielertrainer Patrick Marschlich dennoch zufrieden.

Besonders gefreut hat er sich über den Einstand von David Shabani, der sein Debüt in der ersten Mannschaft gab und gleich in der Startformation stand. „Dass er dann auch noch das entscheidende Tor geschossen hat, freut mich für den Jungen. Er hat schon einige Male bei uns mittrainiert und dabei einen guten Eindruck hinterlassen“, lobte Marschlich den Debütanten.

Weil der Landesligist derzeit viele kleinere Verletzungen und Erkrankungen beklagt, werden künftig immer wieder Nachwuchsspieler zum Training eingeladen, um sich schon einmal an die raue Luft im Herrenbereich zu gewöhnen. Auch wenn die A-Junioren in der Oberliga Baden-Württemberg abgeschlagen auf dem letzten Platz liegen, tummeln sich dort einige Talente.

Die Viernheimer verblieben zwar auf Platz zehn, konnten mit diesem Heimsieg den Vorsprung auf die Spvgg. Ketsch, die derzeit auf dem Relegationsplatz steht, aber auf sieben Punkte ausbauen. Horrenberg verbleibt mit insgesamt 18 Punkten derweil weiter auf einem direkten Abstiegsplatz. Sechs Zähler sind es zum Relegationsplatz, das rettende Ufer ist sogar schon neun Punkte entfernt. JR