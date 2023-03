Viernheimer vor lösbaren Aufgaben

Viernheim. Zwei Spiele, zwei Siege, das hat es in dieser Saison für die beiden Viernheimer A-Ligisten Teams noch nicht allzu oft gegeben. Wenn es nach den Verantwortlichen geht, dann soll es auch am Sonntag, 12. März, so bleiben, denn es stehen lösbare Auswärtsspiele an. Die SG Viernheim ist beim abstiegsbedrohten SSV Vogelstang sogar in der Favoritenrolle. Aber auch die zweite Mannschaft des TSV Amicitia Viernheim ist bei SC Blumenau nicht ohne Chancen.

SSV Vogelstang – SG Viernheim: Der SSV Vogelstang konnte zuletzt in Lützelsachsen wegen zahlreich erkrankter Spieler nicht antreten, der Gegner war mit einer Verlegung nicht einverstanden. Das war natürlich nicht nach dem Geschmack der Mannheimer, hat man doch derzeit keinen Grund Punkte zu verschenken. Doch diesmal gingen die drei Zähler kampflos an die Bergstraße. Am Sonntag soll um 15 Uhr allerdings wieder gespielt werden. Trainer Karl Hornberger ist sich sicher, „dass wir diesmal irgendwie elf oder zwölf Mann zusammen bekommen werden.“ Sein Team hat nach 20 Spielen erst 19 Punkte auf dem Konto, schwebt also in akuter Abstiegsgefahr.

Die Orangenen reisen mit breiter Brust über die Landesgrenze ins Nordbadische. Nach zwei deutlichen Siegen in Folge konnten sich die Viernheimer von der Abstiegszone absetzen. Wird auch auf der Vogelstang gewonnen, winkt sogar ein Platz im gesicherten Mittelfeld. SG-Trainer Ralf Dalmus will die Gastgeber aber nicht auf die leichte Schulter nehmen: „Wir müssen erneut konzentriert bleiben und unsere Chancen konsequent nutzen.“

SC Blumenau – TSV Amicitia Viernheim 2: Bei dieser Begegnung geht es für beide Mannschaften um nicht weniger als den Klassenerhalt. Entsprechend intensiv dürfte die Partie, die um 15 Uhr auf dem Kunstrasen im Norden Mannheims angepfiffen wird, geführt werden. Die Hausherren sind als Aufsteiger nach einem guten Saisonstart zuletzt etwas aus der Spur geraten. Blumenau hat als Tabellenzwölfter nur einen Zähler mehr auf dem Konto als die Gäste, befindet sich also ebenfalls noch in akuter Abstiegsgefahr. Kurios ist das Torverhältnis, das sich mit 53:46 im Plus befindet.

Der TSV Amicitia ist nach dem 2:1-Heimsieg über Phönix Mannheim auf den Relegationsplatz leicht nach oben geklettert, befindet sich aber noch lange nicht in Sicherheit. Deshalb darf unter keinen Umständen verloren werden, am besten wäre natürlich ein Auswärtssieg. JR