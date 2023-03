Spannender Kampf um den Klassenerhalt

Viernheim. In der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim dürfte die Vorentscheidung in Sachen Meisterschaft und Aufstieg gefallen sein. Der SC Käfertal grüßt mit zehn Punkten Vorsprung von der Tabellenspitze, auch wenn es am vergangenen Sonntag nur zu einem 2:2 gegen den TSV Schönau gereicht hat. Spannung bis zuletzt verspricht dagegen der Kampf um den Klassenerhalt, weil fast die halbe Liga noch darin verstrickt ist. Dazu gehören auch die beiden Viernheimer Vertreter, die vor schweren Hausaufgaben stehen. Die SG Viernheim ist am Samstag, 4. März, 15 Uhr, gefordert, wenn der SV Schriesheim im Familiensportpark West zu Gast. Die Reserve des TSV Amicitia empfängt am Sonntag, 5. März, 13 Uhr, Phönix Mannheim.

SG Viernheim – SV Schriesheim: In einem vorgezogenen Spiel treffen die Orangenen am Samstag auf den SV Schriesheim. Grund für die Verlegung ist der Mathaisemarkt, der die Gemeinde an der Bergstraße für einige Tage komplett in Beschlag nimmt und die Fußballer gerne mitfeiern möchten. Die Ausgangslage für die Südhessen ist auch nach dem Auswärtssieg in Blumenau weiter klar, es müssen dringend Punkte für den Klassenerhalt her. Platz zehn ist kein Ruhekissen, denn der Relegationsplatz ist nur fünf Zähler entfernt. Außerdem hat das Team von Spielertrainer Ralf Dalmus die 0:3-Niederlage aus dem Hinspiel nicht vergessen.

Die Schriesheimer konnten in der laufenden Saison nicht an die erfolgreichen vergangenen Jahre anknüpfen, als man immer in der Spitzengruppe zu finden war. Mit 28 Punkten belegt die Mannschaft von Trainer Ricardo Guimaraes aktuell Platz neun, hat also nichts mit dem Aufstiegsrennen zu tun und man muss sich noch keine Sorgen um den Klassenerhalt machen.

TSV Amicitia Viernheim 2 – Phönix Mannheim: Für die zweite Mannschaft des TSV Amicitia wird die Lage im Tabellenkeller immer bedrohlicher. Als Vorletzter stehen die BlauGrünen auf einem direkten Abstiegsplatz, haben das nur drei Punkte entfernte rettende Ufer aber noch vor Augen. Es ist allerdings an der Zeit, eine Erfolgsserie zu starten, um in der Tabelle Boden gutmachen zu können. Der Punktspielstart unter dem neuen Trainer Thomas Jöhl ist bei der 1:2-Niederlage in Hemsbach nicht ganz geglückt, obwohl die Leistung gestimmt hat. Gegen Phönix Mannheim zählt nur ein Sieg. Das Hinspiel endete 2:2.

Die Gäste haben bisher erst 19 Punkte gesammelt, weshalb es schon vor der Winterpause auf der Position des Trainers einen Wechsel gegeben hat. Seither zeichnet sich Carsten Haas verantwortlich. Die Mannheimer waren am vergangenen Wochenende spielfrei, reisen also ausgeruht an. JR