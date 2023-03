Viernheim. Das war ein Wochenende ganz nach dem Geschmack der beiden Viernheimer A-Ligisten. Zwei Spiele, zwei Siege, das hat es in dieser Saison für die beiden abstiegsbedrohten Teams noch nicht allzu oft gegeben. Den Auftakt machte die SG Viernheim, die schon am Samstag das Heimspiel gegen den SV Schriesheim deutlich mit 6:0 gewinnen konnte und ins Mittelfeld der Tabelle kletterte. Gejubelt wurde auch im Waldstadion, wo die zweite Mannschaft des TSV Amicitia Viernheim das Kellerduell gegen Phönix Mannheim mit 2:1 gewinnen konnte und sich auf den Relegationsplatz verbesserte.

SG Viernheim – SV Schriesheim 6:0 (3:0): An einen 6:0-Sieg können sich die Anhänger der SG Viernheim nicht mehr erinnern, umso größer war der Jubel, als die Orangenen am Samstag gegen Schriesheim ein halbes Dutzend Treffer erzielten. Die Partie war beim Stand von 3:0 zur Pause praktisch schon entscheiden, die Hausherren blieben aber gierig und verbesserten ihr Torverhältnis deutlich.

Ein Doppelschlag von Alico Zitzer (12.) und Claus Bopp (14.) schockte die Gäste von der Bergstraße und ebnete dem Team von Spielertrainer Ralf Dalmus den Weg. Als Steven Schreck fast mit dem Halbzeitpfiff das 3:0 markierte, war Schriesheim endgültig auf der Verliererstraße. Nach dem Seitenwechsel legte Schreck zwei Treffer nach (61./81.), Michael Nguse hatte zwischenzeitlich das 5:0 markiert.

Mit diesem Erfolg haben die Südhessen als Zehnter sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang und sind sogar schon acht Zähler von einem direkten Abstiegsplatz entfernt. „Wir sind mit dem Doppelschlag innerhalb von 90 Sekunden sehr gut in das Spiel gekommen. Schriesheim ist allerdings nicht mehr mit letztem Jahr zu vergleichen, da viele Spieler aufgehört haben. Wir haben unsere Chancen gut genutzt und es gab nie Zweifel daran, dass es noch einmal eng werden könnte. Das Ergebnis geht auch in dieser Höhe in Ordnung“, fasste Trainer Dalmus die 90 Minuten zufrieden zusammen. Anders war die Gemütslage bei Gästecoach Ricardo Guimaraes, für den es am Abend auf dem Mathaisemarkt wenig zu feiern gab.

TSV Amicitia Viernheim 2 – Phönix Mannheim 2:1 (1:1): Tim Achilles war der gefeierte Spieler auf Seiten der Viernheimer. Der schnelle Stürmer erzielte beide Treffer beim 2:1-Heimsieg über Phönix Mannheim und bescherte den Hausherren drei wichtige Punkte. Durch diesen Erfolg sind die Südhessen wieder ganz nah ans rettende Ufer gerückt. Da dürfte auch dem neuen Trainer Thomas Jöhl ein großer Stein vom Herzen gefallen sein.

In dieser umkämpften Partie, insgesamt zückte der Unparteiische zehnmal die gelbe Karte, jeweils fünf pro Team, und einmal gelb-rot, brachte Achilles die Blau-Grünen nach einer halben Stunde in Führung. Lange konnte man sich darüber aber nicht freuen, denn Mohammad Hawlerin glich noch vor der Pause aus (37.). Auch nach Wiederanpfiff ging es zäh weiter. In der 69. Minute war es dann erneut Achilles, der mit seinem zweiten Tor den Siegtreffer markierte. Die Gäste verloren aber nicht nur diese Partie und drei Punkte, sondern in der fünften Minute der Nachspielzeit auch noch einen Spieler durch die gelb-rote Karte. JR