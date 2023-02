Viernheimer testen erfolgreich

Viernhheim. Am vergangenen Wochenende konnten zwei von drei Viernheimer Herrenfußballteams in Testspielen erste Siege im neuen Jahr feiern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die erste Mannschaft des TSV Amicitia kam zuhause gegen die Spvgg. Wallstadt zu einem 4:1-Sieg, die Reserve der Blaugrünen gewann beim VfL Kurpfalz Neckarau 2 mit 3:1.

Noch nicht in Fahrt gekommen ist die SG Viernheim, die ihre Begegnungen beim SV Sandhofen (0:3) und beim Polizei SV Mannheim (1:2) verlor. Keine guten Voraussetzungen für das Nachholspiel in der Kreisklasse A2 Mannheim am 19. Februar, wenn der Tabellenführer SC Käfertal im Familiensportpark zu Gast ist.

Mehr zum Thema Fußball Kicker bestreiten Freundschaftsspiele Mehr erfahren Fußball Kicker mit schwachem Start Mehr erfahren Futsal B-Junioren holen sich den Pokal Mehr erfahren

TSV Amicitia Viernheim – Spvgg. Wallstadt 4:1 (1:0)

Bei Dauerregen behielt Fußball-Landesligist TSV Amicitia gegen den Mannheimer Kreisligisten Spvgg. Wallstadt den Überblick und konnte mit 4:1 den ersten Testspielsieg im neuen Jahr feiern. Die Entscheidung fiel in der Schlussphase.

Die Hausherren erwischten auch den besseren Start und ging durch Brandon Wiley früh in Führung (9.). Dabei blieb es bis zum Seitenwechsel. Wallstadt kam besser aus der Pause und konnte durch Fred Höhnle (48.) ausgleichen.

Nach mehreren Wechseln bestimmten die Blaugrünen in der letzten halben Stunde das Geschehen und erzielten durch Tim Achilles (71.), Winterneuzugang Leon Kuhmann (77.) und Daniel Herbel (83.) noch drei Treffer.

Schon am Mittwoch (19.30 Uhr) steht der nächste Test an, dann gastieren die Südhessen beim Kreisligisten FK Srbija Mannheim.

VfL Kurpfalz Neckarau 2 - TSV Amicitia Viernheim 2 1:3 (0:1)

Neu-Trainer Thomas Jöhl konnte seinen ersten Sieg mit der zweiten Mannschaft des TSV Amicitia Viernheim feiern. Der Test beim VfL Kurpfalz Neckarau 2 wurde mit 3:1 gewonnen. Sinan Bajrami sorgte nach einer Viertelstunde für die Gästeführung.

Nach Wiederanpfiff konnte Dennis Wittmann ausgleichen (51.). Die Blaugrünen antworteten durch Joseph Collier (63.) und Joel Schroth (72.) mit weiteren Treffern und bescherten dem Team neben dem Sieg auch noch ein gehörige Portion Selbstvertrauen im Kampf um den Klassenerhalt in der A-Klasse.

SV Sandhofen - SG Viernheim 3:0 (1:0)

Auch in Sandhofen gelang den Südhessen kein Treffer, dafür musste SG-Keeper Dominic Nedavni dreimal hinter sich greifen. Viernheims Trainer Ralf Dalmus muss in den kommenden Trainingseinheiten noch an mehreren Baustellen arbeiten, denn nicht nur im Sturm steckt der Wurm. Auch die Deckung weist noch viel zu große Lücken auf. Das nutzte B-Ligist SV Sandhofen durch Liridon Ali (32.), Ayman El-Guitari (59.) und Kevin Glowazki (72.) per Elfmeter zum deutlichen Sieg.

Polizei SV Mannheim – SG Viernheim 2:1 (1:0)

Auch im Sonntagstest beim Polizei SV Mannheim kassierten die Orangenen eine Niederlage, auch wenn endlich der erste Torerfolg gefeiert werden konnte. Blerim Gashi markierte in der 68. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich. Kamil Özaba hatte die Gastgeber früh in Führung gebracht (3.), Philipp Dahm gelang schließlich noch der Siegtreffer zum 2:1 (75.). JR