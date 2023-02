Kicker bestreiten Freundschaftsspiele

Viernheim. Auch an diesem Wochenende sind die drei Viernheimer Fußballteams der Herren wieder im Einsatz. Bis zur Wiederaufnahme der Saison bleibt noch ein guter Monat Zeit, um in Bestform zu kommen. Dann gilt es für diese Mannschaften, fleißig Punkte zu sammeln, denn in Sicherheit darf sich noch keiner wiegen.

Landesligist TSV Amicitia steht noch am besten da, am Sonntag, 5. Februar, kommt ab 14 Uhr Kreisligist Spvgg. Wallstadt ins Waldstadion. Zur gleichen Zeit gastiert die Reserve der Blau-Grünen beim VfL Kurpfalz Neckarau 2. Die SG Viernheim hat wieder einen Doppelspieltag vereinbart. Dabei geht es am Samstag, 4. Februar, 15.30 Uhr, zum SV Sandhofen und tags darauf wird um 13 Uhr beim Polizei SV Mannheim angepfiffen.

TSV Amicitia Viernheim – Spvgg. Wallstadt: Die erste Mannschaft des TSV Amicitia hat es in der Vergangenheit mehrfach mit der Spvgg. Wallstadt zu tun bekommen und dabei meist gut ausgesehen. Mittlerweile spielen die Südhessen in der Landesliga, also eine Klasse höher als die Mannheimer, die in der laufenden Saison noch nicht so recht in Fahrt gekommen sind. Für beide Teams wird es in erster Linie darum gehen, Spielpraxis zu sammeln.

VfL Kurpfalz Neckarau 2 – TSV Amicitia Viernheim: Mit dem neuen Trainer Thomas Jöhl soll es bei der Reserve der Blau-Grünen wieder aufwärts gehen. Derzeit schweben die Südhessen noch in akuter Abstiegsgefahr. Deshalb wird es nötig sein, gut vorbereitet in die Punktspiele zu gehen. In dem Test sollen deshalb ein passendes Spielsystem und die Bestbesetzung gefunden werden.

SV Sandhofen – SG Viernheim: Die SG Viernheim hat zuletzt gegen höherklassige Gegner zwei deftige Niederlagen kassiert. Jetzt soll endlich ein Erfolgserlebnis für das nötige Selbstvertrauen sorgen. Deshalb hat sich Trainer Ralf Dalmus für Samstag und Sonntag jeweils Teams aus der B-Klasse des Fußballkreises Mannheim ausgesucht. Zunächst geht es am Samstag um 15.30 Uhr zum SV Sandhofen. Die erste Mannschaft des noch relativ jungen Vereins ist allerdings zu einem Spitzenteam der Mannheimer Kreisklasse B geworden und darf sich als Tabellenzweiter noch berechtigte Hoffnung auf den Aufstieg machen.

Polizei SV Mannheim – SG Viernheim: Am Sonntag gastieren die Orangenen um 13 Uhr beim Polizei SV Mannheim. Die „Polizisten“ führen als Tabellenführer sogar ihre Staffel an und haben ebenfalls den Aufstieg im Visier. Die Gastgeber werden den Südhessen, die in der A-Klasse nur knapp vor den Abstiegsplätzen rangieren, mit Sicherheit alles abverlangen. JR