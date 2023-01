Kicker mit schwachem Start

Viernheim. Am vergangenen Wochenende waren alle drei Herrenteams der beiden Viernheimer Fußballvereine bei Testspielen im Einsatz und legten dabei einen schwachen Start ins neue Jahr hin. Bei den vier Begegnungen sprang nur ein Unentschieden heraus, das die Reserve des TSV Amicitia bei der zweiten Mannschaft der unterklassigen Spvgg. Wallstadt 2 mit einem 2:2 erzielte. Das Landesligateam der Blau-Grünen unterlag beim FC 07 Bensheim mit 2:4, A-Ligist SG Viernheim kassierte beim Kreisligisten SC Rot-Weiß Rheinau mit 0:9 eine deutliche Schlappe und verlor tags darauf beim SV Ruchheim mit 0:8.

FC 07 Bensheim – TSV Amicitia Viernheim 4:2 (3:0): Der TSV Amicitia war in der ersten Halbzeit noch nicht voll im Bilde und lag deshalb beim Darmstädter Gruppenligisten FC 07 Bensheim mit 0:3 deutlich zurück. Für die Gastgeber hatten Lukas Konietzko (3./15.) und Justin Daum (33.) getroffen. Nach dem Seitenwechsel konnten sich die Blau-Grünen steigern und durch einen von Mannschaftskapitän Laurenz Baaß verwandelten Foulelfmeter (48.) und einem Treffer von Niklas Roesch (60.) verkürzen. Zum Ausgleich reichte es in der verbleibenden halben Stunde aber nicht mehr. Den Schlusspunkt der Begegnung setzte Vitus Hornfelder in der letzten Minute mit dem 4:2. Auf Viernheimer Seite hat Winterneuzugang Leon Kuhmann 45 Minuten lang sein Debüt im Dress seines Heimatvereins gegeben.

Spvgg. Wallstadt 2 – TSV Amicitia 2 2:2 (1:2): Die zweite Mannschaft der TSV Amicitia Viernheim hatte im Test beim Mannheimer B-Ligisten Spvgg. Wallstadt 2 nicht alle Mann an Bord. Es standen lediglich zwei Ersatzspieler zur Verfügung. Dafür präsentierten die Südhessen einen neuen Trainer. Thomas Jöhl soll die Blau-Grünen in den verbleibenden Spielen vor dem Abstieg retten. Er war in den vergangenen Jahren schon bei der SG Viernheim und Fortuna Heddesheim 2 erfolgreich und kennt die A-Klasse wie kein anderer. Trotzdem erwartet den Übungsleiter eine Menge Arbeit. In Wallstadt hatten Fynn Mandel (23.) und Andreas Macha (34.) die Südhessen in Führung gebracht. Joshua Sewell (35.) und Henri Fritsche (72.) schafften allerdings noch den Ausgleich.

SC Rot-Weiß Rheinau – SG Viernheim 9:0 (3:0): Für die SG Viernheim, die in der A-Klasse noch fleißig Punkte sammeln muss, um die Liga zu erhalten, gab es die befürchtete klare Niederlage. Beim Spitzenreiter der Kreisliga Mannheim, dem SC Rot-Weiß Rheinau, kam man mit 0:9 deutlich unter die Räder. Bis zur Pause konnte man bei einem 0:3-Rückstand noch mithalten, danach verließen die Orangenen die Kräfte. Für Rheinau trafen David Breitenbach (2.), Dennis Geißelmann (23./68.), Darnell Hill (31./76.), Boban Peric (55.), Alessandro Mormone (70.), Mark Lenhard (79.) und Mike Blumhardt (81.).

Beim pfälzischen Landesligisten SV Ruchheim blieb das Team von SG-Trainer Ralf Dalmus ebenfalls ohne eigenen Treffer und hatte deshalb deutlich das Nachsehen. JR