B-Junioren holen sich den Pokal

Viernheim. Mit einem Meistertitel haben die Nachwuchskicker des TSV Amicitia die Futsal-Hallenkreismeisterschaften beendet. Die B-Junioren holten sich Pokal, Goldmedaillen und die Hallenkreismeisterschaft.

Am Anfang sah es noch nicht nach dem späteren Triumph für das Viernheimer Team aus. Zum Auftakt der Gruppenphase trennte man sich von der DJK Feudenheim nur mit einem 2:2-Unentschieden (2:2). Das nächste Gruppenspiel gegen Schwetzingen gewann der TSV Amicitia und erreichte gegen den VfL Kurpfalz Neckarau wieder ein Remis (1:1). Die fünf Punkte reichten aus, um als Zweiter in das Halbfinale einzuziehen. Gegner war die TSG Weinheim, die mit drei Siegen die andere Vorrundengruppe gewonnen hatte. Jetzt zeigten die Viernheimer Jungs ihren unbedingten Siegeswillen und setzten sich knapp mit 1:0 durch.

Mit dem Einzug ins Endspiel stand auch die Teilnahme an den badischen Meisterschaften schon fest, die am 12. Februar in Weinheim ausgetragen werden. Aber die Blau-Grünen wollten jetzt mehr. Gegner im Finale war erneut Gruppengegner VfL Kurpfalz Neckarau. Diesmal spielten die Viernheimer entschlossener auf und feierten mit einen deutlichen 3:0-Sieg die Meisterschaft.

Tags zuvor waren die A-Junioren noch knapp am Ticket zur badischen Endrunde gescheitert. Die Viernheimer spielten erst 1:1 gegen DJK Feudenheim und ließen zwei Siege folgen (3:0 gegen TSG Weinheim, 1:0 gegen JSG Brühl/Ketsch). Als Gruppensieger ging es in das Halbfinale, wo Lützelsachsen die Oberliga-Kicker erwartete. In einem spannenden Match hatten die Gegner dann die Nase vorn und siegten mit 3:1. Für die Viernheimer war der Traum von der Hallenkreismeisterschaft und den badischen Meisterschaften aus, da tröstete auch der Sieg im kleinen Finale gegen den SV Schwetzingen nicht viel.

Als drittes Team der Blau-Grünen hatten sich die C-Junioren für die Futsal-Hallenkreismeisterschaften qualifiziert. Das junge TSV-Amicitia-Team musste sich in der Vorrunde dreimal knapp geschlagen geben und hatte so keine Chance aufs Weiterkommen in die Runde der besten Vier. su