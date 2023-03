Viernheimer Teams sammeln Punkte

Viernheim. Beide Viernheimer Teams der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim konnten am gestrigen Sonntag in ihren Heimspielen erneut Punkte sammeln und somit die südhessische Erfolgsbilanz der vergangenen Wochen fortsetzen. Die Orangenen kamen gegen die Reserve der TSG Weinheim quasi in letzter Sekunde zum Ausgleich. Die zweite Garnitur der Blau-Grünen schaffte gegen den SV Schriesheim einen wichtigen 2:0-Erfolg und hat aus den vergangenen drei Begegnungen sieben Zähler für den Klassenerhalt geholt.

SG Viernheim – TSG Weinheim 2 1:1 (0:0)

Eine gehörige Portion Glück benötigten die Hausherren um nicht als Verlierer vom Platz zu gehen. Jeton Blakaj, erst kurz zuvor eingewechselt, erzielte in der fünften Minute der Nachspielzeit den Treffer zum 1:1-Unentschieden. Entsprechend groß war der Jubel bei den Orangenen, die den Vorsprung auf die Abstiegsplätze leicht vergrößern konnten.

„Wir hatten zu Beginn zwei gute Torchancen, danach wurde die Begegnung zäh. Nach der späten Weinheimer Führung war das Unentschieden natürlich glücklich“, freute sich SG-Coach Ralf Dalmus über den Punktgewinn. Die Orangenen müssen künftig allerdings auf ihren Torjäger Marco Buttler verzichten, der Angreifer will sich mehr um seine Familie und den Beruf kümmern.

Den abstiegsbedrohten Gästen gingen in letzter Sekunde zwei wichtige Punkte verloren, was nicht nur Trainer Halit Kaynak ärgerte. Lange konnte die junge Weinheimer Mannschaft das Geschehen offen halten, sahen durch den verwandelten Elfmeter von Nico Dimitri Efstathiou (85. Minute) sogar schon wie der sichere Sieger aus. Jetzt ist man auf Platz 14 abgerutscht und man muss an der Bergstraße weiter um den Klassenerhalt zittern.

TSV Amicitia Viernheim 2 – SV Schriesheim 2:0 (1:0)

Unter dem neuen Trainer Thomas Jöhl ist der zweiten Mannschaft des TSV Amicitia Viernheim eine kleine Erfolgsserie gelungen. In den letzten drei Spielen blieben die Blau-Grünen unbesiegt und holten mit zwei Siegen und einem Unentschieden sieben Zähler. Damit hat man die direkten Abstiegsplätze verlassen können, der Vorsprung auf den Relegationsrang beträgt aber nur drei Punkte.

Auf dem Kunstrasenplatz im heimischen Waldstadion gelang den Südhessen ein Start nach Maß, denn Sinan Bajrami brachte seine Farben schon nach sechs Minuten früh in Führung. Die Abwehr vor Torhüter Martin Rheingans zeigte sich einmal mehr als sattelfest. Schriesheim mühte sich zwar redlich um den Ausgleich, konnte die wenigen Chancen aber nicht nutzen.

Auch nach Wiederanpfiff hatten die Gastgeber das Heft weitgehend in der Hand, waren vor dem gegnerischen Tor aber nicht effizient genug. So dauerte es bis zur 77. Minute, ehe Joel Schroth mit seinem Treffer zum 2:0 für die Vorentscheidung sorgte. JR