Aufwärtstrend fortsetzen

Viernheim. In der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim ist sowohl das Rennen um die Meisterschaft und den Aufstieg wie auch der Kampf um den Klassenerhalt weiterhin spannend. Deshalb gibt es in der Tabelle von Spieltag zu Spieltag immer wieder Verschiebungen. Die beiden Viernheimer Vertreter schafften zuletzt einen Aufwärtstrend, den die Teams am Sonntag in den Heimspielen gerne fortsetzen würden. Die Orangenen streben gegen die Reserve der TSG Weinheim den vierten Sieg in Serie an, die zweite Garnitur der Blaugrünen möchte mit einem Erfolg gegen den angeschlagenen SV Schriesheim den Abstand zu den Abstiegsplätzen vergrößern.

SG Viernheim – TSG Weinheim 2 (Sonntag, 15 Uhr, Familiensportpark)

Bei den Orangenen herrscht nach drei Siegen in Folge und dem Sprung auf Platz zehn derzeit eitel Sonnenschein, und das soll eine weitere Woche auch so bleiben. Dazu muss aber das Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des Verbandsligisten TSG Weinheim gewonnen werden. Die Südhessen stellen mit neun Punkten aus den fünf Rückrundenbegegnung das fünftbeste Team. Weinheim konnte in dieser Zeit nur fünf Punkte ergattern, liegen als Elfter sechs Zähler hinter den Gastgebern.

SG-Coach Ralf Dalmus bremst allerdings die Euphorie, denn beim 5:3-Auswärtssieg gegen den SSV Vogelstang gab es zwischendurch doch Nachlässigkeiten, die den Erfolg fast gefährdet hätten. Verlassen kann er sich allerdings auf seinen Angriff, der zuletzt recht erfolgreich war. Die offensive Ausbeute bei den Weinheimern dagegen bereitet deren Trainer Halit Kaynak Kopfzerbrechen, erst 33 Mal durfte gejubelt werden.

TSV Amicitia Viernheim 2 – SV Schriesheim (Sonntag, 13 Uhr, Waldstadion)

Vier Punkte aus den vergangenen beiden Spielen, damit hat die Reserve der Blaugrünen zuletzt für viel Selbstvertrauen gesorgt und ist auf dem rettenden Ufer gelandet. Dennoch geht der Kampf um den Klassenerhalt weiter. Deshalb soll gegen die angeschlagenen Schriesheimer ein Heimsieg her. Das Team von Trainer Thomas Jöhl hatte beim 2:2-Unentschieden in Blumenau zuletzt zwei Zähler liegen gelassen, weil man seine Torchancen nicht genutzt hat. Das muss gegen die Bergsträßer anders werden. Dazu gehört auch mehr Konzentration in der Defensive. Mit einer Wiederholung des 2:1-Hinspielsiegs wäre den Südhessen sicher geholfen.

Die Schriesheimer konnten in der laufenden Saison nicht an die Leistungen vergangener Jahre anknüpfen, als man immer in der Spitzengruppe zu finden war. Mehrere Routiniers haben ihre aktive Laufbahn beendet oder sind zu anderen Vereinen gewechselt. Derzeit zehrt das Team von Trainer Ricardo Guimaraes noch an den in der Hinrunde erzielten 24 Punkten, weshalb man nicht mehr in Abstiegsgefahr geraten dürfte. JR