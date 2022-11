Viernheimer auswärts gefordert

Viernheim. Die Teams der Handballer sind an diesem Wochenende allesamt auswärts im Einsatz. Auf die Badenliga-Herren wartet dabei in Bruchsal das Spiel gegen die SG Heidelsheim/Helmsheim.

Die SG hat – genau wie die Blau-Grünen – den Anspruch, am Ende der Saison einen Spitzenplatz in der Tabelle einzunehmen. Aber in der vergangenen Woche musste Heidelsheim/Helmsheim – genau wie die Viernheimer – eine überraschende Niederlage hinnehmen. Der bisherige Tabellenzweite rutschte auf den dritten Platz ab, der TSV Amicitia ist nach der Heimniederlage gegen Friedrichsfeld aktuell Siebter. Die Blau-Grünen stehen also schon etwas unter Druck, bei einer Niederlage würde man sich erst einmal aus dem oberen Tabellendrittel verabschieden und im Mittelfeld der Badenliga verschwinden. Beide Mannschaften wollen keine weitere Niederlage kassieren, sondern gewinnen, was ein spannendes Duell erwarten lässt.

Angespannte Personallage

Allerdings ist die Personalsituation bei den Viernheimern weiter sehr angespannt: Hoffmann und Fath fehlen weiterhin, der Einsatz von Oswald ist ungewiss. Bei Mantek, Unger und König entscheidet sich kurzfristig, ob sie eingesetzt werden können. Immerhin ist Justus Mehl zurück im Training und kann spielen, und Christopher Hahl wird von den Herren hochgezogen, um die Torwart-Problematik zu lösen. Spielbeginn ist am Sonntag, 12. November, um 17.30 Uhr in Bruchsal.

Die Herren 2 laufen zeitgleich beim SC Sandhausen auf, dort steigt das Duell zweier Tabellennachbarn. Sandhausen hat nach gutem Saisonstart zuletzt eine Niederlage einstecken müssen und belegt aktuell Rang sechs. Davor, allerdings mit zwei Spielen mehr, rangiert der TSV Amicitia 2. Trainer Ralf Schaal und seine Mannschaft haben sich nach der Derbyniederlage gegen Friedrichsfeld gut vorbereitet und wollen in die Erfolgsspur zurück. Aber auch die zweite Vertretung kämpft weiterhin mit Personalsorgen. Weil Hahl bei den Herren 1 spielt, ist Fabian Koob der einzige Torhüter im Kader. Die A-Jugendspieler können aufgrund ihres eigenen Spiels nicht eingesetzt werden.

Ihre Erfolgsserie möchte die Damenmannschaft unbedingt fortsetzen. Um 15.45 Uhr soll bei der SG Walldorf 2 der vierte Sieg im vierten Spiel folgen. Die Astoria-Damen haben zwei Siege und eine Niederlage und stehen zwei Plätze hinter den Viernheimerinnen, die ihre weiße Weste unbedingt behalten wollen.

Den Auftakt in den Handballspieltag macht am Samstag, 12. November, die männliche D-Jugend, die beim SC Wilhelmsfeld zu Gast ist. Die B-Jugend der JSG Waldhof/ Viernheim empfängt um 18 Uhr in Mannheim die JSG Hemsbach/Laudenbach.

Zweimal sind die TSV-Amicitia-Teams am Sonntag bei der HSG Weinheim/Oberflockenbach zu Gast: Um 16.45 Uhr spielt die weibliche C-Jugend, um 18.30 Uhr folgt die Partie der A-Jugend-Mannschaften. su