Fünf Heimspiele am Sonntag

Viernheim. Mit fünf Spielen am Sonntag, 13. November, haben die Basketballer einen ganzen Heimspieltag in der Waldsporthalle. Die Oberliga-Herren der BG Viernheim-Weinheim spielen allerdings auswärts.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schon am Samstag, 12. November, stehen die Herren 1 beim SSC Karlsruhe vor einer wichtigen Aufgabe. Der SSC hat bisher ebenfalls nur eine Niederlage kassiert – beim USC Heidelberg, den die BG zuletzt besiegt hat. Mit einem Sieg würden sich die „Sharks“ klar in der Spitzengruppe der Oberliga etablieren. Spielbeginn ist um 20 Uhr.

Zwei Partien stehen am Samstag auch in der Weinheimer TSG-Halle an. Die Rhein-Neckar-Metropolitans empfangen um 14.30 Uhr einen direkten Konkurrenten um den Einzug in die Hauptrunde, die „TenneT young heroes“ aus Bayreuth. Nach der jüngsten deutlichen Niederlage in Bamberg (26:85) muss gegen die punktgleichen Gäste unbedingt gewonnen werden, wollen die Basketballer nicht schon für die Relegationsrunde planen. Die Herren 3 spielen anschließend um 16.30 Uhr gegen den TSV Wieblingen.

Mehr zum Thema Basketball Spiel gegen Titelanwärter Mehr erfahren Fußball Schwierige Aufgaben Mehr erfahren

Den Heimspieltag in Viernheim am Sonntag, 12. November, eröffnen die Jungs der U14-2, die um 10 Uhr die TG Sandhausen/SG Walldorf empfangen. Um 12 Uhr geht es weiter mit der U16, die die DJK Eppelheim zu Gast hat. Um 14 Uhr gehen die U14-Mädchen aufs Parkett, Gegnerinnen sind die Damen der TSG Ziegelhausen. Die U16-Mädels treffen um 16 Uhr auf die DJK Eppelheim. Den Schlusspunkt setzen die Herren 4 um 18 Uhr gegen den TSV Billigheim.

Eine schwere Auswärtsaufgabe steht für die Herren 2 an. Der Heidelberger TV hat in der vergangenen Saison noch in der Oberliga gespielt und hat als aktueller Tabellenführer der Landesliga noch kein Spiel verloren. Das wird am Sonntag um 17.30 Uhr eine ganz spannende Partie.

Ebenfalls in Heidelberg, aber gegen den TSV Wieblingen, sind die gemischten U10 und U12-Teams gefordert (11 und 13 Uhr). Ein weiteres U12-Team spielt beim TV Sinsheim. Aktuell freut sich die BG über so viel Zulauf, dass in dieser Altersklasse drei Mannschaften gemeldet werden konnten. su