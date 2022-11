Niederlage zum Rückrundenstart

Viernheim. Aufsteiger TSV Amicitia ist in der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar auch der Start in die Rückrunde misslungen. Wie schon beim Saisonstart, als man im heimischen Waldstadion gegen die DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal mit 2:4 verloren hat, gab es für die Blau-Grünen auch im Rückspiel nichts zu erben. Dabei hatten die Südhessen bei der 2:5-Auswärtsniederlage Mitte der ersten Halbzeit noch mit 2:0 in Führung gelegen.

In der Tabelle konnten die Viernheimer mit 22 Punkten Rang neun behaupten. Der Vorsprung auf Relegationsplatz 13 beträgt allerdings nur noch zwei Zähler. In Ziegelhausen-Peterstal zeigte die Mannschaft der beiden Trainer Timo Endres und Patrick Marschlich einmal mehr seine zwei Gesichter, denn beim Seitenwechsel stand es noch 2:1 für die Gäste.

Führung zur Halbzeit

Paul Kleinert hatte sein Team in der 31. Minute in Führung gebracht, 180 Sekunden später erhöhte Laurenz Baaß mit einem verwandelten Elfmeter sogar auf 2:0. Die Zwei-Tore-Führung hielt aber nur zwei Minuten an, denn Finley Martin verkürzte auf 1:2. Mit diesem Zwischenstand ging es dann auch zum Pausentee.

Nach Wiederanpfiff übernahmen die Hausherren zunehmend das Kommando, während der TSV Amicitia immer mehr von der Rolle geriet. Ziegelhausen-Peterstal war jetzt giftiger in den Zweikämpfen und gieriger auf Torerfolge. Nach einer knappen Stunde Spielzeit war es dann so weit, als Steffen Foshag den Ausgleichstreffer markierte. Kurz darauf sogar die Führung für die Neckartäler, als Nikolai Graumann zum 3:2 traf (65.). Wer mit einem Aufbäumen der Viernheimer gerechnet hatte wurde bitter enttäuscht. Die Gastgeber behielten weiter die Oberhand und sorgten eine Viertelstunde durch Steffen Foshag per Elfmeter für die Vorentscheidung. Den Endstand zum 5:2 besorgte Jonas Schmitt wenige Sekunden vor dem Abpfiff. Durch diesen Heimerfolg ist Ziegelhausen-Peterstal mit jetzt 21 Punkten auf Platz elf nach oben geklettert, zwei Ränge hinter dem TSV Amicitia Viernheim.

Weiter geht es im kommenden Jahr, wenn am 5. März der nächste Spieltag stattfindet. Für die Blau-Grünen kommt es dann zum Heimspiel gegen den Mitaufsteiger FV Nußloch. JR