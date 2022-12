Vier Heimspiele in der Waldsporthalle

Viernheim. Zum ersten Mal in dieser Saison spielen die drei aktiven Mannschaften des TSV Amicitia hintereinander in der heimischen Waldsporthalle. Und die Spiele am Samstag, 3. Dezember, haben es in sich: Zweimal steht das Derby gegen den TSV Birkenau an.

Die Duelle sind seit Jahren emotionsgeladene Partien, in denen sich die Spieler zu Höchstleistungen antreiben können. In der Badenliga treffen die beiden ersten Herrenteams der hessischen Vereine um 19.30 Uhr aufeinander. Es ist auch das Duell von zwei Tabellennachbarn – der Siebte empfängt den Achten. Beide Mannschaften hätten sich lieber etwas weiter vorne in der Tabelle gesehen, beide Teams haben im bisherigen Saisonverlauf aber Punkte liegen lassen. Samstagabend wird sich zeigen, wer von den Hessen den Anschluss an die Spitzengruppe der Badenliga schafft.

Dominic Sauer und sein Team stehen vor einem Derby. © Berno Nix

Beim TSV Amicitia war die Vorbereitung erneut nicht ideal. Die Trainer Christian Müller und Mirco Ritter mussten in der Trainingswoche mit mehreren Ausfällen umgehen. Da zählen die Verletzten Hoffmann, Fath und Hassanien nicht mal dazu. So wird das Trainerduo erst schauen müssen, wen es auf das Spielfeld schicken kann.

Tabellendritter zu Gast

Das Vorspiel ist ein weiteres Hessenduell. Die beiden zweiten Herrenmannschaften stehen sich um 17 Uhr in der 1. Bezirksliga gegenüber. Die Viernheimer, die sich als Aufsteiger und Neuling in der 1. Bezirksliga bislang gut behaupten, haben diesmal eine schwierige Hürde vor sich. Denn Birkenau 2 gehört zur Spitzengruppe der Liga und ist aktueller Dritter mit genauso vielen Minuspunkten wie der Tabellenerste. Auch die Herren 2 kämpfen weiterhin mit Personalsorgen und müssen sehen, wen sie für die Partie aufbieten können.

Die Viernheimer Damen marschieren dagegen unbeirrbar Richtung Tabellenspitze. Sechs Spiele hat der TSV Amicitia bislang gewonnen, mit einem weiteren Sieg würden die Viernheimerinnen ganz oben stehen. Gegner um 15 Uhr ist die SG Kirchheim 2 mit bisher einem Sieg auf der Habenseite.

Eröffnet wird der Heimspieltag um 13 Uhr von der männlichen C-Jugend gegen den SV Waldhof. Ihren eigenen Heimspieltag haben die kleinsten Handballer: Am Sonntag, 4. Dezember, findet ein Mini-Spielfest in der Waldsporthalle statt. Auswärtsaufgaben warten dagegen am Samstag um 17.30 Uhr auf die männliche B-Jugend bei der JSG Heidelberg. Die C-Jugend gastiert am Sonntag um 16.15 Uhr bei der HG Saase 2. su