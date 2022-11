Schwere Aufgabe wartet

Viernheim. Zum Abschluss der Vorrunde in der Oberliga wartet noch einmal ein schwieriger Gegner auf die Viernheimer Fußballerinnen. Der TSV Amicitia ist am Sonntag, 27. November, um 15.30 Uhr auswärts beim FC Freiburg-St. Georgen gefordert.

Freiburg hat – neben deutlichen Siegen gegen die Mannschaften aus dem Tabellenkeller – vor allem mit einem Heimerfolg gegen Tabellenführer VfB Stuttgart auf sich aufmerksam gemacht und sich so in die Verfolgerrolle gebracht. Aktuell liegt St. Georgen auf Rang vier, hat aber ein Spiel weniger ausgetragen als die unmittelbare Konkurrenz. „Sie haben zuletzt sehr stabil gespielt und werden die Punkte in Freiburg behalten wollen“, steht Viernheims Interimscoach Werner Protzel die Favoritenrolle klar verteilt.

Elf Zähler weniger als die Gastgeberinnen hat der TSV Amicitia Viernheim eingefahren, der inzwischen acht Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz hat. „Angeschlagene Boxer sind immer am gefährlichsten“, setzt Protzel darauf, dass sein Team sich mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und mit Leidenschaft in Freiburg präsentieren wird und vielleicht noch den einen oder anderen Zähler vor der Winterpause gut machen kann.

Seit sechs Spielen warten auch die Frauen 2 auf einen Erfolg. Zuletzt spielte das TSV-Amicitia-Team stark beim Karlsruher SC 2 auf, musste sich letztendlich aber knapp mit 1:2 geschlagen geben. Am Sonntag soll gegen den SC Klinge Seckach wieder voll gepunktet werden. Die Gäste belegen mit elf Punkten den fünften Platz. Die Viernheimerinnen haben als Neunte aber nur zwei Punkte weniger. Mit einem Sieg kann die Truppe von Andreas Siegle an Seckach vorbeiziehen und auf einem gesicherten Mittelfeldplatz in die Winterpause gehen.

Am Samstag, 26. November, um 14 Uhr sind die B-Juniorinnen im Einsatz an der Lorscher Straße. Das Spiel gegen den SC Klinge Seckach schließt die Vorrunde der Oberliga-Saison ab. In dem Duell der Tabellennachbarn wollen die Viernheimerinnen unbedingt einen Sieg, damit sie den Abstand nach unten vergrößern und den Kontakt zu den Spitzenplätzen halten können. su