Acht Mannschaften auswärts gefordert

Viernheim. An diesem Wochenende sind Handballer des TSV Amicitia auswärts im Einsatz. Die drei Aktiven-Mannschaften spielen ebenso wie fünf Jugendteams.

Die Badenliga-Herren sind am Sonntag, 27. November, um 16 Uhr bei der TSG Dossenheim gefordert. Die Viernheimer wollen beim Elften der Badenliga alles daran setzen, ihr Punktekonto positiv zu halten und wieder näher an die Tabellenführer zu rücken. Viernheim ist aktuell Achter mit vier Punkten Rückstand auf die Spitze. Das Spiel in Dossenheim wird nicht einfach, weil man in einer haftmittelfreien Halle auflaufen wird. Und weil sich die Personalsituation verschärft statt entspannt hat. Zu den Langzeitverletzten Hoffmann und Fath gesellt sich wohl auch Hassanien, die genaue Diagnose seiner Verletzung steht noch aus. Medler und König sind angeschlagen, ihr Einsatz ist fraglich. Doch der knappe Sieg gegen Primus Heddesheim und der gezeigte Kampfgeist sollten die Blau-Grünen motivieren, den nächsten Sieg einzufahren.

Noch ohne Punktverlust sind die Damen des TSV Amicitia, die alle bisherigen Saisonspiele gewonnen haben. Am Sonntag soll auswärts der nächste Erfolg eingefahren werden. Gastgeber ist der TV Dielheim 2, der in der Tabelle vier Punkte hinter den Viernheimerinnen liegt, Spielbeginn ist um 16.30 Uhr.

Die Herren 2 reisen bereits am Samstag, 26. November, zum Primus der Bezirksliga 1. Der TV Edingen hat in der Runde erst ein Spiel verloren und einmal Unentschieden gespielt. Die Viernheimer nehmen als Aufsteiger also klar die Außenseiter-Rolle ein.

Die männliche E-Jugend trägt ihr Rundenspiel um 11.30 Uhr beim TV Eppelheim aus. Die B-Jugend der JSG Waldhof/Viernheim läuft um 17 Uhr bei der SG Nußloch auf. Am Sonntag startet die weibliche C-Jugend um 11 Uhr beim TSV Birkenau. Die männliche D-Jugend tritt zeitgleich bei der ASG Sinsheim/Steinsfurt an. Die A-Jugend gastiert um 14.30 Uhr bei der TSG Wiesloch. su