Verdienter Sieg im Derby

Viernheim. Die Handballer des TSV Amicitia haben das Derby beim TV Friedrichsfeld gewonnen und sich durch das 29:23 den zweiten Platz in der Badenliga-Tabelle erobert. In Mannheim-Seckenheim fuhr die Mannschaft von Christian Müller und Mirco Ritter einen verdienten Sieg ein, da sie über die gesamte Spielzeit gesehen das bessere Team war. Gastgeber Friedrichsfeld gelang zwar das 1:0, das sollte aber die einzige Führung des TV bleiben. Mit dem Ausgleich durch Oswald bestimmte der TSV Amicitia das Geschehen auf dem Spielfeld. Nach acht Minuten hatten Willner und König den Spielstand auf 2:5 gestellt. Die Führung konnte im Laufe der ersten Hälfte kontinuierlich ausgebaut werden, basierend auf eine gute Abwehr und einen gut haltenden Marius Walter.

So schraubten Van Marwick und Mehl den Vorsprung von 6:9 auf 6:13. Der TSV Amicitia hätte in dieser Phase auch noch deutlicher führen können und hätte schon vor der Pause für die Entscheidung gesorgt. So verkürzte Friedrichsfeld bis zum Seitenwechsel auf 9:14. Direkt nach Wiederanpfiff fiel das 10:14. Doch auch in den zweiten 30 Minuten war Viernheim das spielbestimmende Team. Der Abstand wurde nach Treffern von Van Marwick, Willner und Mehl wieder auf sieben Tore ausgebaut (13:20, 43.). Die Südhessen agierten souverän auf dem Feld und verwalteten ihre Führung. Der TV konnte zwar auf 17:21, 21:24 und 22:25 verkürzen, aber die Viernheimer hatten jedes Mal die passende Antwort und legten wieder Treffer nach. Deege, König Medler stellten den Spielstand auf 22:28 und sicherten damit die zwei Pluspunkte. Kontrolliert und souverän spielten die Blau-Grünen die Partie zu Ende und feierten den nie gefährdeten Derbysieg.

Weil die SG Pforzheim/Eutingen 2 spielfrei war, gelang den Viernheimern auch der Sprung auf Platz zwei – in Lauerstellung hinter Spitzenreiter Heidelsheim/Helmsheim und nun mit einem Zähler Vorsprung auf Pforzheim/Eutingen. su

TSV Amicitia: Marius Walter; Jan Willner 8, Ronny Unger, Justus Mehl 4, Linus Harmgarth, Sven Walther 5, Robin Helbig, Björn Van Marwick 4, Philipp Oswald 1, Marcel Deege 1, Ernst Mantek, Fabian Medler 3, Marcel König 3/2.