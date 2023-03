Konzentration gefragt

Viernheim. Doppelspieltag in Seckenheim: Die Handballherren des TSV Amicitia treten am Sonntag, 19. März, zweimal gegen den TV Friedrichsfeld an. Die Herren 2 spielen um 15.30 Uhr, die Badenliga-Teams folgen um 17.30 Uhr.

Da die Lilli-Gräber-Halle, die eigentliche Spielstätte in Friedrichsfeld, wegen der Unterbringung von Geflüchteten vorerst nicht für den Sport genutzt werden kann, hat der TV Friedrichsfeld seinen Trainings- und Spielbetrieb nach Seckenheim verlegt. Auch in der dortigen Richard-Möll-Halle wird ohne Haftmittel gespielt.

Der TV Friedrichsfeld empfängt seine Gäste mit viel Selbstvertrauen – vor Wochen siegten sie deutlich mit 43:26 gegen die HSG St. Leon/Reilingen. In der Tabelle rangieren die Mannheimer als Achte auf einem gesicherten Mittelfeldplatz.

Der TSV Amicitia Viernheim dagegen hat vergangenes Wochenende den Sprung auf Platz zwei verpasst. Am Sonntag könnten sie es schaffen, die SG Pforzheim/Eutingen 2 zu überholen – der Tabellenzweite ist spielfrei. Dazu müssen die Viernheimer aber eine Reaktion auf die zuletzt unnötige Niederlage in Wiesloch zeigen und konzentriert und engagiert in das Derby gehen.

Welche Spieler die Trainer Christian Müller und Mirco Ritter aufstellen, wird sich wohl erst am Spieltag entscheiden. Einige Spieler plagen sich mit Erkältungen, dagegen sind Justus Mehl und Jan Willner zurück im Kader.

Vor der Badenliga-Partie treffen die beiden Reserve-Teams aufeinander. Die Viernheimer haben sich dank dreier Siege in Folge aus dem Tabellenkeller hochgearbeitet und sind mittlerweile auf Rang sieben. Noch etwas besser steht zwar der TV Friedrichsfeld auf Platz vier, aber die Südhessen sehen sich nicht chancenlos im kleinen Derby. Spielbeginn ist um 15.30 Uhr.

Das Dutzend voll machen

Die Damen sind auf ihrem Weg zur Meisterschaft in der Bezirksliga 3 fast ins Stolpern gekommen – durch einen Siebenmetertreffer in den letzten Spielsekunden haben die Viernheimerinnen aber auch ihr elftes Saisonspiel gewonnen. Das Dutzend soll am Sonntag bei der SG MTG/PSV Mannheim 2 vollgemacht werden. Die Mannheimerinnen sind Vorletzter, so dass die Hürde für den Tabellenführer aus Viernheim nicht zu hoch scheint.

Trotzdem dürfen die Damen nicht nachlässig werden, dann können sie den 33:9-Hinspielsieg sicherlich wiederholen. Anwurf ist um 12 Uhr in der Schwetzingervorstadt-Halle.

Die blau-grünen Jugendmannschaften sind am Sonntag allesamt in der Waldsporthalle im Einsatz. Los geht es um 11.30 Uhr mit der männlichen E-Jugend gegen die JSG Heidelberg.

Den gleichen Gegner haben um 13 Uhr die Mädchen der C-Jugend. Um 14.45 Uhr empfängt die D-Jugend den TSV Birkenau. Doppelt geht es auch gegen die TSG Wiesloch: um 16.15 Uhr geht C-Jugend auf das Parkett, um 18 Uhr folgt die B-Jugend. su