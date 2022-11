Viernheim. Sie wollten den Sieg aus dem Nachholspiel gegen Crailsheim eigentlich vergolden, stattdessen mussten die Fußballerinnen des TSV Amicitia erneut eine Niederlage hinnehmen. Im Heimspiel unterlagen die Viernheimerinnen mit 0:2 gegen den FV 09 Niefern.

Bei einem Sieg hätten sich die Frauen ein wenig aus dem Tabellenkeller lösen können. Jetzt beträgt der Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz fünf Punkte. Trainer Florian Fäustle musste sein Team kurzfristig umstellen, weil neben der gesperrten Kapitänin Laura Schell mit Luisa Wüst und Rabea Ronellenfitsch zwei weitere Spielerinnen ausfielen, die zuletzt in der Abwehr aufgestellt waren. In der ersten Hälfte entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel ohne große Höhepunkte. Beide Mannschaften hatten wenig Torchancen, für Viernheim hatte Anna Becker zwei gute Gelegenheiten.

Torlos ging es in die Pause, aber kurz nach dem Seitenwechsel jubelten die Gäste. Nach einer Ecke wurde der Ball verlängert, so dass ihn Torhüterin Tomke Zeeh nicht erreichte, Dilek Zengin vom FV 09 Niefern staubte zum 1:0 ab. Die Gegnerinnen waren nun feldüberlegen, Viernheim verbuchte zwei Freistöße von Denise Stricklan als beste Offensivaktionen, die aber nicht mit dem Ausgleich belohnt wurden. Stattdessen sorgte Niefern in der 70. Minute für die Entscheidung. Über die rechte Seite lief der Angriff, beim Pass vors Tor stand die eingewechselte Maja Härter ganz frei und schoss zum 0:2 ein. Der TSV Amicitia brachte mit Lorena Daub, Maggy Horvath und Svenja Lüger noch einmal frische Kräfte aufs Feld. Doch die Viernheimerinnen konnten keine entscheidenden Akzente mehr setzen und mussten eine unglückliche Niederlage quittieren.

TSV Amicitia: Tomke Zeeh, Denise Stricklan (73. Maggy Horvath), Valeria Mangione, Pia Kielmann, Antonia von Achten, Annike Müller (79. Svenja Lüger), Emma Usler (70. Lorena Daub), Anna Becker, Luisa Weber, Anabela Benkovic, Oliwia Reszczynska. su