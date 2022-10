Sensation knapp verpasst

Viernheim. Zehn Minuten fehlten zur Sensation: Die Fußballerinnen des TSV Amicitia haben dem VfB Stuttgart ein 3:3-Unentschieden abgerungen, bis zur 80. Minute lagen die Viernheimerinnen noch vorne.

Für das Spiel beim Meisterschaftsfavoriten hatten sich die Fußballfrauen vorgenommen, durch Disziplin und Kampf zu überzeugen. Der Auftritt wurde mit einem nicht unbedingt erwarteten Punkgewinn belohnt.

In Stuttgart konnte der TSV Amicitia in der ersten halben Stunde gut mithalten, dann traf der Favorit doch zur Führung. Doch Viernheim konnte umgehend zum 1:1 ausgleichen, Anna Becker erzielte den Ausgleich. Noch vor der Pause gelang dem VfB das 2:1, doch wieder konnten die Gäste den Rückstand nach wenigen Minuten ausgleichen. Diesmal war Kapitänin Laura Schell per Kopf erfolgreich. Mit einem 2:2 ging es in die Pause.

Und der TSV Amicitia erwischte einen guten Start in die zweite Hälfte. In der 57. Minute durften Mannschaft und Fans jubeln, als Anna Becker das 2:3 erzielte. Stuttgart musste reagieren und brachte frische Kräfte, der TSV Amicitia verteidigte mit allen Mitteln seinen knappen Vorsprung. Lange schien es, als könne Viernheim tatsächlich drei Punkte beim Spitzenteam mitnehmen. Doch die 80. Minute bescherte dem Team von Florian Fäustle etwas Pech. Als Tomke Zeeh von einer gegnerischen Stürmerin unsauber angegangen wurde, stellte sich Spielführerin Schell schützend vor ihre Torhüterin – und bekam für das Wegschubsen der Gegnerin die rote Karte. Zudem entschied die Schiedsrichterin auf Strafstoß. Das ließ sich die VfB-Spielerin nicht entgehen und verwandelte den Elfmeter zum 3:3. Diesen Punkt konnte Viernheim mit großer Moral bis zum Schlusspfiff verteidigen.

TSV Amicitia: Tomke Zeeh, Denise Stricklan, Valeria Mangione (86. Annike Müller), Antonia von Achten, Luisa Wüst, Charuni Pfister, Rabea Ronellenfitsch, Anna Becker (90. Rebecca Smith), Luisa Weber, Oliwia Reszczynska, Laura Schell.

Nachholspiel am Dienstag

Schon am Dienstag, 1. November, geht es für die Viernheimer Frauen weiter mit dem Liga-Alltag. Um 18 Uhr wird an der Lorscher Straße das Spiel gegen den TSV Crailsheim nachgeholt, das vor vier Wochen wegen Unbespielbarkeit des Platzes nach heftigen Regenfällen vom Schiedsrichter kurzfristig abgesetzt wurde. „Wir müssen gewinnen, um den Anschluss zu halten“, hat Trainer Florian Fäustle vorgegeben. Immerhin geht es gegen einen direkten Konkurrenten aus dem Tabellenkeller.

Crailsheim hat erst einen Punkt geholt, da muss Viernheim den Schwung aus dem Stuttgart-Spiel mitnehmen, nutzen und siegen. Mit weiteren drei Punkten rückt ein Nichtabstiegsplatz wieder in greifbare Nähe. Für das Heimspiel steht dem Coach der blau-grünen Frauen ein großer Kader zur Verfügung, lediglich Charu Pfister und Kapitänin Laura Schell werden nicht dabei sein können. su