TSV Amicitia feiert zweiten Heimerfolg

Viernheim. Der TSV Amicitia hat in der Badenliga den zweiten Heimsieg eingefahren. Beim 35:24 (17:12) über die SG Pforzheim/Eutingen 2 hatten die Handballer nur wenig Mühe.

Die Viernheimer zeigten früh, dass sie das Spiel gewinnen wollten. Nach zehn Minuten und den Treffern von Medler und Hassanien lag der TSV Amicitia mit 5:1 vorne. Drei Minuten später war der Abstand auf sechs Tore zum 9:3 erhöht.

Die SG Pforzheim/Eutingen hatte den Hausherren schon in der frühen Phase nicht viel entgegenzusetzen. Wenn sie den Rückstand verkürzen konnte, reagierte Viernheim direkt und stellte den alten Abstand wieder her. Näher als auf drei Tore ließ man die Gäste nicht herankommen und nahm einen sicheren 17:12-Vorsprung mit in die Pause.

Die Blau-Grünen waren auch im zweiten Durchgang klar spielbestimmend. So konnte Trainer Christian Müller sein Team munter durchwechseln und fast allen Akteuren ausreichend Spielzeit geben. Bis zu 40. Minute hielt der Fünf-Tore-Vorsprung an - auch weil die Viernheimer ein paar Chancen liegen ließen. Unger und Oswald warfen dann den ersten Sieben-Treffer-Abstand heraus (24:17). Oswald und König erhöhten wenig später auf 28:20 und 29:20.

Die Gäste konnten die Niederlage nicht mehr verhindern, Viernheim baute den Vorsprung bis zum 35:24-Endstand in verdiente Höhen aus. Aus der geschlossenen Mannschaftsleistung des TSV Amicitia ragte Torwart Marius Walter heraus, der immer wieder die Würfe der Pforzheimer blockte und sich auch von einem heftigem Gesichtstreffer am Ende der ersten Hälfte nicht aus der Ruhe bringen ließ. su

TSV Amicitia: Marius Walter, Dennis Hoffmann; Ronny Unger 5, Hossameldin Hassanien 6, Justus Mehl, Sven Walther 2/2, Robin Helbig 3, Björn Van Marwick 1, Philipp Oswald 7, Marcel Deege 1, Ernst Mantek 1, Fabian Medler 5, Marcel König 4/2.