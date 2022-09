Knappe Niederlage

Viernheim. Die Fußballerinnen des TSV Amicitia waren auf der Siegerstraße und standen am Ende mit leeren Händen da. Beim 1. FC Mühlhausen kassierten die Viernheimerinnen drei Tore in den letzten Minuten und verloren mit 3:4.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei einem Sieg wären die Frauen auf Rang zwei der Oberliga-Tabelle geklettert, nach der zweiten Auswärtsniederlage der Saison sind sie nun im Mittelfeld gelandet. Trainer Florian Fäustle hatte nach dem Spiel noch keine Erklärung, warum sich das Team die drei Punkte noch nehmen ließ. Denn zunächst sprach alles für die Viernheimer Fußballerinnen. Der TSV Amicitia hatte in den ersten fünf Minuten schon zwei große Chance, die er zur Führung hätte nutzen müssen. In der neunten Minute sorgte Luisa Wüst dann für das 1:0. Viernheim war fortan feldüberlegen, konnte das aber nicht in weitere Treffer ummünzen. In der Halbzeitpause stellte Viernheim noch einmal um, weil man mit kämpferischen Damen aus Mühlhausen in der zweiten Hälfte rechnete; Michelle Siegle kam für Anabela Benkovic ins Spiel. Tatsächlich waren die Gastgeber in den ersten 15 Minuten nach Wiederanpfiff am Drücker und drängten auf den Ausgleich.

Fast aus dem Nichts legte aber der TSV Amicitia nach, Anna Becker schloss einen blitzsauberen Konter mit dem 2:0 ab. Felicitas Weng markierte kurz danach den Anschlusstreffer, aber Viernheim stellte den alten Abstand wieder her. Valeria Mangione traf per Elfmeter zum 3:1 (72.). Da waren die Fußballerinnen noch optimistisch, alle drei Punkte mit nach Viernheim nehmen zu können.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball Mit Kampfgeist zum Erfolg Mehr erfahren Fußball-Kreisklasse A2 Viernheimer stehen mit leeren Händen da Mehr erfahren TSV Amicitia Kurz vor Schluss verloren Mehr erfahren

Doch Mühlhausen nutzte in der Schlussphasen seine Standardmöglichkeiten eiskalt aus, erzielte drei Treffer und drehte die Partie. „Völlig inakzeptabel“, war Trainer Fäustle bedient, dass man den Sieg so leichtfertig aus der Hand gegeben hat. TSV Amicitia: Tomke Zeeh, Valeria Mangione, Pia Kielmann (90. Rebecca Smith), Luisa Wüst (78. Lorena Daub), Charuni Pfister, Rabea Ronellenfitsch, Anna Becker, Luisa Weber, Anabela Benkovic (46. Michelle Siegle), Oliwia Reszczynska, Laura Schell. su