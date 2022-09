Kurz vor Schluss verloren

Viernheim. In den letzten Spielminuten haben die Handballer des TSV Amicitia den zweiten Saisonsieg noch aus der Hand gegeben. Stattdessen verloren die Badenliga-Herren mit 23:25 beim TV Hardheim. Da war der optimale Saisonstart dahin.

Trotz verletzungsbedingter Ausfälle präsentierten sich die Viernheimer in der Walter-Hohmann-Sporthalle sehr gut gegen die heimstarken Hardheimer. Vom Start weg dominierten die Blau-Grünen das Spielgeschehen. Hassanien, Walther und Mantek warfen in den ersten Minuten eine 4:1-Führung heraus. Die Gastgeber konnte zwar immer wieder verkürzen, aber genau konnte der TSV Amicitia wieder davon ziehen. In der 21. Minute konnte der TV erstmals zum 10:10 ausgleichen, aber die Pausenführung nahm Viernheim mit. Mit dem knappen 12:13-Halbzeitstand wurden die Seiten gewechselt.

Nach der Pause lief es zunächst ganz nach dem Geschmack der Viernheimer: Durch die Treffer von Van Marwick, Mehl, Hassanien, Walther und König zog der TSV Amicitia auf 14:19 davon (40.). Eigentlich ein gutes Polster in Hardheim, doch die Hausherren wollten den Gästen nicht so einfach die Punkte überlassen. Sie kämpften sich Tor um Tor heran – auch weil Walther und Helbig jeweils einen Siebenmeter nicht verwandeln konnten und weitere dicke Tormöglichkeiten nicht genutzt wurde.

Das Auslassen der Chancen rächte sich in der 51. Minute: Denn mit dem Ausgleich zum 20:20 kippte das Spiel. Zwar legte Deege nochmal das 21:20 vor, aber in Überzahl holte sich Hardheim erstmals in diesem Spiel die Führung (22:21, 55.). Die Viernheimer glichen noch zweimal aus, dann ging es in die letzte Spielminute. Hardheim traf zum 24:23, dem TSV Amicitia blieb ein Angriff für einen Punktgewinn. Aber die Chance wurde vertan, der TV konterte und setzte mit dem 25:23 den Schlusspunkt – unter eine für Viernheim unnötige Auswärtsniederlage.

TSV Amicitia: Dennis Hoffmann, Marius Walter; Ronny Unger, Hossam Hassanien (6), Justus Mehl (3), Sven Walther (4/1), Robin Helbig, Björn Van Marwick (2), Philipp Oswald, Marcel Deege (1), Ernst Mantek (2), Fabian Medler (3), Marcel König (2). su