Tolle Leistung der „Fierce Cats“

Viernheim. Im Movie-Park in Bottrop fand die Elite Cheerleading Championship statt. Diese Veranstaltung ist seit 2004 eine der größten und beliebtesten Cheerleading-Meisterschaften in Europa und bildet für viele Athleten den Höhepunkt der Saison – so auch für sechs junge Viernheimerinnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach zweijähriger corona-bedingter Unterbrechung konnte dieses Großevent wieder durchgeführt werden. 5500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Europa hatten die Möglichkeit, vor großem Publikum in verschiedenen Leistungsklassen und Disziplinen um Titel und Trophäen zu kämpfen. Mit dabei waren auch drei Teams der „Pro Spirit Allstars“ aus Mannheim, einer eigenen Cheerleading-Abteilung des Carneval Clubs Waldhof. Dem jüngsten Team der PSA Mannheim, dem Peewee-Team „Fierce Cats“, gehören schon seit längerer Zeit einige Athletinnen aus Viernheim an. Alessia Schick, Viktoria Bauer, Malin Effler, Anastasia Steinbach, Marie-Luisa Hülse und Soraya Hucke trainieren zweimal in der Woche in dem Team der Fünf- bis Elfjährigen auf dem Waldhof. Sie wurden in der Saison 2021/22 Landesmeister Baden-Württemberg, nahmen an der Regional-Meisterschaft in Göppingen teil und verpassten nur knapp die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften in Riesa.

In Bottrop konnten die Viernheimer Cheerleader erst die verschiedenen Attraktionen des Movie-Parks auskosten und dann den Flair der europäischen Sportgroßveranstaltung genießen. Bei der Sportart Cheerleading geht es nicht nur darum, Pom-Poms zu schwingen und eine Sportmannschaft am Spielfeldrand anzufeuern. Beim „Competition Cheer“ zeigt das Team sportliche Höchstleistungen mit einer Mischung aus Tanz, Stunts und Pyramiden sowie akrobatischen und turnerischen Elementen.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Handball TSG Seckenheim und TSVA Viernheim geben auf Mehr erfahren Football „Das war schon fast magisch“ Mehr erfahren

Die Viernheimerinnen traten mit ihrem Team das erste Mal seit Corona vor Publikum auf – viele Angehörige waren extra mitgereist, um die Mädels lautstark aus dem Publikum anzufeuern. Die zweieinhalb Minuten lange Choreografie zu fetziger Musik vor einer tollen Kulisse mit rund 1500 Zuschauern meisterten sie trotz riesigen Lampenfiebers mit Bravour. Die „ Fierce Cats“ errangen mit einer tollen Leistung bei dieser offenen Europameisterschaft den 13. Rang in der Kategorie der Jüngsten.

Für die sechs jungen Damen aus Viernheim und ihr Team gibt es schon jetzt nur ein Ziel: 2023 wieder in Bottrop mit dabei zu sein.