Neuer Meister heißt Sascha Wagner

Viernheim. Der 1. Pétanque-Club Viernheim konnte in seiner 38-jährigen Geschichte schon zahlreiche Erfolge feiern, musste in den vergangenen Jahren bei Einzelwettkämpfen allerdings kleinere Brötchen backen. Umso größer war die Freude, als sich Sascha Wagner vor wenigen Tagen zusammen mit Jannik Schaake und Pascal Keller (beide TV Waldhof) bei den deutschen Meisterschaften im Triplette den Titel sicherte. Für den 1. PC Viernheim ist er der erste Spieler seit 16 Jahren, der einen nationalen Titel gewinnen konnte.

Sascha Wagner (v.l.), Jannik Schaake, Pascal Keller. © Deutscher Pétanque Verband

Kurz nach 18 Uhr fiel im saarländischen Ensdorf mit der letzten Kugel die Entscheidung. Auf dem 8,5 Meter langen Weg flog das Sportgerät vorbei an der gegnerischen Kugel und blieb vor der Zielkugel (auch Sau genannt) liegen – der 13. Punkt für das Trio war geschafft. Der Viernheimer Bundesligaspieler Sascha Wagner hatte danach gar nicht mehr die Kraft, um ausgiebig zu jubeln. Er fiel seinen Teampartnern Jannik Schaake und Pascal Keller erschöpft, aber überglücklich in die Arme.

Hitzeschlacht über zwei Tage

Hinter dem Trio lag eine beispiellose Hitzeschlacht, die sich über zwei Tage und insgesamt neun Spiele erstreckte. Bei fast 40 Grad im Schatten – und davon gab es auf und neben den Spielbahnen nicht viel – gewannen die drei Spieler Runde um Runde, bis sie schließlich im Finale gegen das befreundete Team um Verena Gabe, Daniel Reichert und Tobias Müller antraten.

In einem sehr spannenden letzten Spiel konnte die Mannheimer-Viernheimer Kombi zunächst mit 8:2 in Führung gehen, doch die Mannschaft vom Bundesligisten aus Horb am Neckar kämpfte sich zurück und übernahm für kurze Zeit mit 9:8 sogar die Führung. Doch beim 11:9 fanden die Kurpfälzer mit der sprichwörtlich letzten Kugel zurück ins Match.

Mitglied des Bundesliga-Teams

Beim Zwischenstand von 12:10 nutzte Pascal Keller schließlich den zweiten Matchball und sicherte den baden-württembergischen Landesmeistern auch den ersten deutschen Meistertitel. Jannik Schaake war endlich von seinem Fluch erlöst worden, nachdem er sich zuvor acht Mal mit dem Vizemeistertitel zufrieden geben musste.

Mächtig stolz zeigten sich am Ende auch Viernheims Club-Präsident Michael Tekath und Sportwart Marcus Faltermann, die den Erfolg zuhause am Bildschirm per Livestream gebannt verfolgt hatten. Sascha Wagner darf sich über eine Prämie des Vereins freuen, muss seinen Clubfreunden allerdings auch einen ausgeben.

Wagner spielt seit zwei Jahren in der Bundesligamannschaft der Viernheimer und zielt bereits seit seiner Jugend treffsicher und mit viel Spaß auf das Schwein und die Kugeln der Gegner.