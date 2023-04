Tabellenspitze erobert

Viernheim. Das war ein Spieltag ganz nach dem Geschmack des TSV Amicitia. Die Handballherren gewannen am Samstag das Nachbarschaftsderby gegen die SG Heddesheim mit 22:19. Am Sonntag rückten die Viernheimer dann sogar an die Tabellenspitze der Badenliga, weil die SG Heidelsheim/Helmsheim in Friedrichsfeld verlor.

„Mehr geht nicht“, freut sich der stellvertretende Abteilungsleiter Ralf Schaal über den Derbysieg und über Platz eins. Der TSV Amicitia und die SG Heidelsheim/Helmsheim haben nun beide 30:12 Punkte, durch den gewonnenen direkten Vergleich liegen die Blau-Grünen auf dem Spitzenrang. Aber die SG hat noch ein Spiel mehr auszutragen, so dass sie die Meisterschaft doch allein entscheiden kann. Der TSV Amicitia hat nur Chancen auf den Titel, wenn er seine beiden verbleibenden Spiele gewinnt und die Konkurrenten in einer ihrer drei Partien patzen.

Vor dem Jubel über die Tabellenführung stand für die Südhessen aber die Freude über den Sieg im Derby. Viernheim dominierte in Heddesheim von Beginn an das Geschehen und führte schnell durch Van Marwick und Willner mit 0:3. Nach Heddesheims erstem Treffer erhöhten Walther und Helbig auf 1:5.

Nach dem guten Start konnte sich der TSV Amicitia nicht weiter absetzen. Chancen waren da, noch deutlicher in Führung zu gehen, wurden aber nicht genutzt. Aber auch die SG konnte ihre Möglichkeiten nicht in Tore ummünzen. So ging es mit der Vier-Tore-Führung für die Gäste in die Pause (8:12), einem Spielstand, der eigentlich nicht dem Spielverlauf entsprach.

Oswald und Helbig legten direkt nach dem Seitenwechsel zwei Tore nach und bauten den Vorsprung auf 8:14 aus. Anstatt nun die Partie vorzeitig zu entscheiden, scheiterten die Viernheimer reihum mit ihren Abschlüssen am Torhüter der Gastgeber oder warfen den Ball neben und über das Gehäuse.

Heddesheim konnte dadurch immer weiter verkürzen und kam den Südhessen beim 17:19 und 18:20 bedrohlich nahe. Aber den Anschlusstreffer ließ Marius Walter nicht zu – der Torhüter der Viernheimer avancierte zum Matchwinner, weil er unfassbare Paraden zeigte und vier Siebenmeter der Heddesheimer abwehrte. Walther und König trafen zum 18:22 und machten damit den verdienten, wenn auch mühevoll erreichten Derbysieg perfekt.

Nach der Osterpause tragen die Handballer des TSV Amicitia am Samstag, 15. April, das letzte Heimspiel der Saison gegen die TSG Dossenheim aus. Saisonfinale für die Herren ist am 22. April beim TSV Birkenau.

TSV Amicitia: Marius Walter, Dennis Hoffmann; Jan Willner 2, Ronny Unger, Sven Walther 4, Robin Helbig 5, Björn Van Marwick 3, Philipp Oswald 2, Ernst Mantek, Fabian Medler 2, Marcel König 4/3. su