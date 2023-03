Damen können sich zum Meister krönen

Viernheim. An diesem Wochenende stehen für die Viernheimer Handballer nur zwei Spiele auf dem Spielplan. Aber die zwei Derbys am Samstag, 1. April, haben es in sich: Die Herren können mit einem Sieg bei der SG Heddesheim ihre Meisterschaftschancen wahren, und die Damen können sogar schon den Titel feiern.

Auf die Badenliga-Männer wartet das absolute Topspiel, denn Derbys gegen die SG Heddesheim sind für Viernheimer Handballer immer etwas Besonderes. Für den TSV Amicitia geht es darum, weiter um die Meisterschaft mitspielen zu können. Nach dem Sieg im Spitzenspiel haben die Blau-Grünen noch zwei Punkte Rückstand auf die SG Heidelsheim/Helmsheim, der Dritte SG Pforzheim/Eutingen 2 liegt einen Zähler hinter den Südhessen. Die SG Heddesheim rangiert mit ausgeglichenem Punktekonto auf Platz sieben. Ein Sieg gegen die Nachbarn ist also eigentlich Pflicht für die Viernheimer, die mit Einsatzbereitschaft und Willen den Sieg holen wollen.

Angespannte Personalsituation

Die Personalsituation vor dem Derby sieht bei den Viernheimern aber nicht gerade rosig aus – wie in den vergangenen Monaten schon steht Trainer Christian Müller und Cotrainer Mirco Ritter nie der vollständige Kader zur Verfügung. Neben den Langzeitverletzten Fath, Hassanien und Sauer werden heute auch Deege und Harmgarth fehlen. Willner ist angeschlagen, deshalb hält sich Dominik Seib von den Herren 2 für einen Einsatz bereit. Torhüter Marius Walter konnte wegen einer Augenverletzung nicht trainieren, sein Einsatz ist fraglich. Gut, dass Dennis Hoffmann wieder einsatzfähig ist. Spielbeginn in der Nordbadenhalle in Heddesheim ist um 19.30 Uhr.

Die Viernheimer Handballfans können am Nachmittag schon das erste Derby des Tages ansehen: Die Damen spielen um 16 Uhr in der TSG-Halle gegen die HSG Weinheim/Oberflockenbach 2. Für die Viernheimerinnen soll es ein Feiertag werden: Mit mindestens einem Unentschieden können die Damen die Meisterschaft und den Aufstieg perfekt machen.

Die Gegnerinnen aus Weinheim sind der hartnäckigste Verfolger des TSV Amicitia, liegen aber sechs Punkte zurück. Das blau-grüne Team um Caro Kolander ist immer noch verlustpunktfrei und will die überragende Saison mit dem vorzeitigen Titelgewinn krönen. su