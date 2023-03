Alle Titelchancen gewahrt

Viernheim. Die TSV-Amicitia-Herren haben das Topspiel der Badenliga gewonnen. Mit 29:26 behielten sie die Oberhand gegen den haushohen Meisterschaftsfavoriten SG Heidelsheim/Helmsheim.

Das Spitzenspiel des Zweiten gegen den Ersten hatte seinen Namen verdient, die Teams lieferten sich ein Duell voller Tempo, Action und Dramatik – mit dem besseren Ausgang für Viernheim. Und die Handballfans in der Waldsporthalle waren sich einig: So stark hatten sie ihre Mannschaft schon lange nicht mehr gesehen. In der Tabelle sind die Viernheimer auf zwei Punkte an den Tabellenführer herangerückt, die Meisterschaft ist also weiterhin hochspannend.

Die Viernheimer legten durch Marcel König das erste Tor vor. Bis zum 5:5 konnten die Gäste aber die Viernheimer Führung wieder ausgleichen. Dann scheiterten die Hausherren erstmals im Angriff. Auf der Gegenseite parierte Walter zwar den Siebenmeter, war aber machtlos gegen den Nachwurf. Erstmals lag nun Heidelsheim/Helmsheim vorne. Willner konnte zum 8:8 ausgleichen.

Beide Mannschaften ließen Chancen liegen, so dass der Spielstand immer noch ausgeglichen war. So vergab Mehl die neuerliche Viernheimer Führung. Das schaffte Sven Walther wenig später, per Siebenmeter zum 12:11. Noch vor der Pause hatte der TSV Amicitia die Möglichkeit, seinen Vorsprung auf zwei Treffer zu erhöhen. Aber es ging mit einer knappen 13:12-Führung gegen den Tabellenführer in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel bot sich das gleiche Bild: Die Gäste konnten die Viernheimer Vorlage jeweils ausgleichen. Sehenswert war der Treffer zum 18:17, da eroberte König am eigenen Kreis den Ball und schickte Willner, der keine Mühe hatte, das leere Tor zu treffen. Ein Tempogegenstoß brachte das 19:17 – und die erstmalige Führung mit zwei Toren. Die Gäste schafften es nicht, den Wirkungskreis von Torschütze Sven Walther einzugrenzen, Viernheims treffsicherstem Spieler gelang in diesem Spiel fast alles. Beim 20:18 konnte Heidelsheim/Helmsheim nicht erfolgreich abschließen, Viernheims Oswald legte dafür zum 21:18 auf. Und der Abwehrchef markiert auch den 22. Treffer. Vier Tore vorne, noch elf Minuten zu spielen, da witterten die Fans langsam, dass es etwas werden könnte mit dem Heimsieg im Spitzenspiel. Angetrieben von den Zuschauern verwalteten die Spieler auf dem Parkett ihre Führung. Sie ließen sich nicht beirren, als die Gegner nochmals auf zwei Tore herankamen (23:21). Oswald und Walther stellten den Vier-Tore-Abstand wieder her.

90 Sekunden vor dem Ende lag Viernheim mit 27:24 vorne, Trainer Christian Müller nahm eine letzte Auszeit – da war den meisten Blau-Grünen schon klar, dass sie den Sieg sicher haben. Nach dem 25. Treffer der Gäste wurde mit offensiver Deckung gespielt, aber „Mann des Tages“ Sven Walther machte den Sieg klar. Den Schlusspunkt setzte König mit dem 29:26. „Oh wie ist das schön“ hatte das Publikum da schon angestimmt, da war der Schlusspfiff des Spitzenspiels gar nicht mehr zu hören.

TSV Amicitia: Marius Walter; Jan Willner 2, Ronny Unger, Justus Mehl 3, Linus Harmgarth, Sven Walther 13/3, Robin Helbig 1, Björn Van Marwick, Philipp Oswald 4, Marcel Deege, Ernst Mantek, Fabian Medler 4, Marcel König 2. su