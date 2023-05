Tabellenführer zu Gast

Viernheim. Für die Fußballerinnen ist es das schwerste Spiel der Saison: Am Sonntag, 7. Mai, kommt der Tabellenführer der Oberliga ins Stadion an der Lorscher Straße. Um 15 Uhr wird die Partie gegen den TSV Neuenstein angepfiffen.

Aufsteiger Neuenstein liegt acht Punkte vor dem VfB Stuttgart, hat den Meistertitel in der Oberliga fest vor Augen. „Wir werden uns nicht verstecken, wir werden versuchen, uns selbstbewusst Chancen zu erarbeiten und auch einmal den Ball hinter die Linie zu bringen“, gibt TSV-Amicitia-Trainer Werner Protzel für das Heimspiel vor. Kampflos will sich das abstiegsbedrohte Team nicht ergeben: „Wir müssen über eine geschlossene Teamleistung, mit der notwendigen Geduld und Überzeugung, zum Torabschluss kommen.“ Denn die Viernheimerinnen brauchen ja eigentlich jeden Punkt für den Klassenerhalt, das rettende Ufer soll sich nicht weiter entfernen. Das Frauen-Team hat diese Woche gut trainiert und sich auf das Spiel gegen den Spitzenreiter eingestellt. Wie es personell aussieht, kann der Coach noch nicht sagen, hinter dem Einsatz einiger Spielerinnen stehen noch Fragezeichen. „Wir müssen schauen, wer zur Verfügung steht.“

Für die Frauen 2 hat das Heimspielwochenende schon am Freitagabend mit der Partie gegen SpG Dittwar/Tauberbischofsheim begonnen. Am Sonntag, 7. Mai, geht es um 11 Uhr in der Verbandsliga weiter, wenn die Viernheimerinnen auf den VfB Bretten treffen.

Letztes Heimspiel für B-Jugend

Gespielt wird auch schon am Samstag, 6. Mai, an der Lorscher Straße. Die B-Juniorinnen haben sich in der Oberliga auf den hervorragenden vierten Platz vorgearbeitet. Im letzten Heimspiel der Saison kommt allerdings ein starker und ambitionierter Gegner an die Lorscher Straße. Der Hegauer FV, über Monate der Tabellenführer, hat die Spitzenposition zwar an den SV Eutingen verloren, will aber seine Meisterschaftschancen aufrecht halten. Die jungen Viernheimerinnen werden um 16 Uhr auf eine entschlossene Truppe treffen und versuchen, dagegen zu halten und ihre eigene Position zu verteidigen.

Bereits um 12 Uhr wird an der Lorscher Straße ein Spieltag der E-Juniorinnen ausgetragen. Die beiden Mannschaften des Gastgebers TSV Amicitia treffen dort auf drei Teams von TuS Mingolsheim, auf die Mädchen von Polizeisportverein Karlsruhe und vom ASV Hagsfeld. Die D-Juniorinnen treten am Sonntag um 10 Uhr bei SC Klinge Seckach an, während die C-Juniorinnen zum FV Fortuna Kirchfeld fahren (11 Uhr). su