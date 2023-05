Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt

Viernheim. Für die Fußballerinnen des TSV Amicitia wird es nun ganz eng mit dem Klassenerhalt in der Oberliga: Beim TV Derendingen verloren die Frauen unglücklich mit 0:1. Der Rückstand auf einen gesicherten Tabellenplatz beträgt acht Punkte, der FV Niefern auf Rang neun hat aber ein Spiel weniger ausgetragen als die Viernheimerinnen.

In Derendingen wären drei Punkte notwendig gewesen, um den Abstand zum rettenden Ufer zu verringern und in den verbleibenden Spielen doch noch die Wende zu schaffen. Jetzt sind es nur noch sechs Begegnungen, in denen die Fußballerinnen punkten können – und die nächsten beiden Gegner sind der Tabellenführer Neuenstein und der Zweitplatzierte VfB Stuttgart.

Trainer Werner Protzel musste sein Team erneut auf mehreren Positionen umstellen. So kam es zum Comeback von Luisa Weber, die Co-Trainerin hatte sich Anfang Januar einer Knie-Operation unterzogen und meldete sich für den Saisonendspurt wieder fit. Trotz der personellen Wechsel starteten die Viernheimerinnen gut in die Partie. In der ersten Halbzeit lieferten die TSV-Amicitia-Damen eine solide Leistung, gerade die Abwehr ließ keine echten Möglichkeiten des TV Derendingen zu. Auf der anderen Seite aber erarbeiteten sich die Viernheimerinnen ihrerseits zu wenige Torchancen.

Kurz vor der Halbzeit musste Valeria Mangione, die bis dahin das Mittelfeld sortiert hatte, verletzungsbedingt raus. So fehlte dem TSV Amicitia in der zweiten Hälfte ein wenig die Ordnung. Dennoch mühten sich die Frauen und drängten auf den Führungstreffer. Der fiel aber dann auf der anderen Seite: Nach einem Einwurf für Viernheim kam Derendingen in Ballbesitz, wechselte schnell die Seite, der Ball wurde in die Tiefe gespielt und die Stürmerin ließ Tomke Zeeh im Tor keine Chance (63.) Mit Luana Schneider brachte der Coach für die Schlussviertelstunde noch eine frische Kraft, ganz ohne Punkte wollte der TSV Amicitia eigentlich nicht nach Hause fahren. Kurz vor Abpfiff hatten die Viernheimerinnen noch zwei große Gelegenheiten zum Ausgleich. Laura Schell scheiterte aber mit ihrem Schuss an der Latte und Luana Schneider setzte das Leder über das Tor. So mussten sich die Blau-Grünen einer ärgerlichen Niederlage fügen.

TSV Amicitia: Tomke Zeeh, Valeria Mangione (45. Emma Usler), Zoe Schwarz, Luisa Wüst, Victoria Bode (75. Luana Schneider), Rabea Ronellenfitsch, Luisa Weber, Marie Sibbing (56. Denise Stricklan), Anabela Benkovic, Oliwia Reszczynska, Laura Schell. su