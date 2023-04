Tabellenführer zu Gast

Viernheim. Nachdem man am vergangenen Samstag mit dem 3:0-Auswärtssieg beim Tabellenletzten TSV Kürnbach einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt gemacht hat, wartet auf den TSV Amicitia Viernheim am Sonntag, 23. April, ein Kontrastprogramm. Dann empfangen die Blau-Grünen nämlich den Spitzenreiter und wohl auch künftigen Aufsteiger FC Bammental im Waldstadion. Auch wenn die Hausherren bei dieser Begegnung der klare Außenseiter sind, möchte man den Ligaprimus auf dem Weg in die Verbandsliga Nordbaden aber gerne etwas ärgern. Anpfiff im Waldstadion ist um 15 Uhr.

Ein Blick auf die Heimbilanz der Südhessen dürfte den Viernheimer Anhängern allerdings nur wenig Hoffnung machen. Fünf Siegen stehen zwei Unentschieden und fünf Niederlagen gegenüber. Die gleiche Ausbeute gab es auch auf fremden Plätzen. Es bedarf also schon einer besonders gelungenen Vorstellung der Hausherren, um den Gästen zumindest ein Unentschieden abzuringen.

Das bedeutet: wenige Fehler machen, möglichst viele Zweikämpfe gewinnen und die eigenen Torchancen effektiv nutzen. Tugenden, die man beim Aufsteiger allesamt schon gesehen hat. Was im Saisonverlauf fehlte, war die Konstanz in den Leistungen. Im Fußball kann man sich aber bekanntlich am Gegner steigern, da können die Anhänger der Blau-Grünen gespannt sein. Immerhin konnte man in Bammental beim 2:2-Unentschieden einen Punkt ergattern.

Die Bammentaler scheinen nach mehreren Anläufen in den vergangenen Jahren, den Sprung nach oben zu schaffen. Nach der Winterpause gab es sechs Siege und zwei Unentschieden, wobei einige Erfolge recht knapp ausgefallen sind. So gab es beim Abstiegskandidaten TSV Treschklingen und gegen den VfB St. Leon nur magere 1:0-Erfolge.

Mit sechs Zählern Vorsprung auf Verfolger ASV Eppelheim (48 Punkte) liegt das Team von Gästetrainer Oliver Mahrt sechs Spieltage vor Saisonende klar auf Meisterschaftskurs. Besonders beeindruckend ist die Auswärtsbilanz mit neun Siegen, einem Unentschieden und erst zwei Niederlagen sowie die Defensive, die insgesamt erst 24 Gegentreffer zugelassen hat. JR