Pflichtsieg beim Tabellenletzten

Viernheim. Glanzlos aber erfolgreich agierte Fußball-Landesligist am vergangenen Sonntag beim Tabellenletzten TSV Kürnbach. Die Blau-Grünen setzten sich am Ende deutlich mit 3:0 durch und konnten den Abstand zum Relegationsplatz auf jetzt zehn Punkte ausbauen. Fußballspielen machte bei schlechtem Wetter auf dem holprigen Rasenplatz allerdings wahrlich keinen Spaß, trotzdem blieben die Südhessen konzentriert und traten als verdienter Sieger die Heimreise an.

Die Begegnung begann für die Viernheimer perfekt, denn Sebastian Heinrich sorgte mit einem direkt verwandelten Freistoß in der achten Minute für die frühe Gästeführung und nahm damit den ersten Schwung bei den Hausherren heraus. Der Torschütze musste in der 35. Minute allerdings angeschlagen den Platz verlassen, für ihn kam Florian Schlierf in die Partie.

Vor dem Seitenwechsel hatten die Gäste aus Südhessen weiterhin mehr Spielanteile und auch die besseren Torchancen, aber auch die Kraichgauer kamen zu Möglichkeiten. Weil die Angreifer auf beiden Seiten nicht trafen, beziehungsweise die Torhüter Einschläge verhinderten, ging es mit 0:1 in die trockenen Kabinen.

Auch nach Wiederanpfiff fehlte den kampfstarken Hausherren die Durchschlagskraft, was den Viernheimern die Arbeit erleichterte. Für die Vorentscheidung sorgte der elf Minuten zuvor eingewechselte Spielertrainer Timo Endres, der in der 69. Minute auf 0:2 erhöhte. Mit diesem Vorsprung spulten die Blau-Grünen souverän ihr Programm ab. Den Schlusspunkt setzte schließlich Winterneuzugang Leon Kuhmann, der in der 83. Minute das 0:3 markierte.

Der Aufsteiger aus Viernheim hat mit insgesamt zehn Siegen, vier Unentschieden und zehn Niederlagen ein ausgeglichenes Punktekonto, das Torverhältnis ist mit 49:53 leicht negativ. Der Tabellenzehnte hat sechs Spieltage vor Saisonende mittlerweile genügend Abstand zur hinteren Region, in der drei Absteiger und ein Teilnehmer an den Relegationsspielen gesucht werden. Deshalb kann man recht entspannt an die nächste Aufgabe herangehen. Am Sonntag, 23. April, ist um 15 Uhr mit dem FC Bammental der souveräne Spitzenreiter im Viernheimer Waldstadion zu Gast. JR