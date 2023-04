Niederlage gegen den Tabellenzweiten

Viernheim. Fußball-Landesligist TSV Amicitia Viernheim musste am Ostermontag die zweite Niederlage in Folge hinnehmen. Der Tabellenzweite ASV Eppelheim zeigte sich im Waldstadion als kompakte Einheit mit großem Offensivdrang. Die Hausherren durften nur bis zur 66. Minute von einem Punktgewinn träumen, danach sorgten die Gäste für klare Verhältnisse und hätten am Ende sogar noch höher als 3:1 gewinnen können.

Vom Anpfiff weg übernahmen die Eppelheimer das Kommando und setzten die Südhessen mächtig unter Druck, ohne die eigene Defensive zu vernachlässigen. Die erste Torchance hatten aber die Blau-Grünen, der Abschluss von Leon Kuhmann war aber zu unpräzise. Hochkarätig dagegen die Möglichkeiten für die Gäste, denen Patzer der Viernheimer Abwehr vorausgingen. Routinier Sebastian Scheidel, Torhüter Martin Rheingans und Mannschaftskapitän Laurenz Baaß machten dabei keine gute Figur. ASV-Stürmer Maximilian Heinl hatte gleich zweimal die Führung auf dem Fuß. Zunächst scheiterte er freistehend an Rheingans und als kurz darauf der Viernheimer Torhüter bei einem Rückpass am Ball vorbeitrat, verfehlte Heinl das leere Tor. Auf der anderen Seite scheiterte Philipp Haas aus fünf Metern am Gästekeeper. Im dritten Anlauf fiel dann doch das überfällige 0:1 durch den dribbelstarken Linksaußen, als die Abseitsfalle der Gastgeber nicht zuschnappte (26.). Fast hätte kurz darauf Paul Brömmer nach Baaß’ Ballverlust auf 0:2 erhöht. Stattdessen gelang dem TSV Amicitia der überraschende Ausgleich. Den Freistoß von René Helbig wuchtete Innenverteidiger Luca Träger per Kopf unter die Latte (41.).

Der kurz zuvor eingewechselte Yonathan Domingos war es, der seine Farben in der 66. Minute erneut in Führung brachte. Nach perfektem Anspiel umkurvte er Rheingans und markierte das 1:2. Damit gaben sich die Eppelheimer nicht zufrieden und erhöhten durch Heinl auf 1:3 (77.). Die Antwort der Blau-Grünen blieb aus. Eppelheim war dem vierten Tor sogar näher als die Hausherren dem Anschlusstreffer und konnte am Ende einen verdienten Auswärtssieg feiern. JR