Standortbestimmung für die Sharks

Viernheim. Auf die Basketballherren der BG Viernheim-Weinheim wartet in der Oberliga Baden ein echtes Spitzenspiel: Bei der SG Heidelberg-Kirchheim treffen am Sonntag, 16. Oktober, zwei Teams aufeinander, die noch kein Spiel verloren haben.

BG-Coach Robin Zimmermann und seine Mannschaft werden in Heidelberg auf ein sehr erfahrenes Team treffen, das vor allem die jungen Spieler der Basketballgemeinschaft richtig fordern wird. Das Spiel wird für die Sharks eine erste Standortbestimmung, bevor in den folgenden Wochen weitere starke Gegner warten. Dann wird man abschätzen können, womit man bei der BG in dieser Runde rechnen kann.

U 14 spielt zum Auftakt

Mit neun Spielen in der Sporthalle der Alexander-von-Humboldt-Schule haben die Basketballer auch sonst ein vollgepacktes Programm. Die U14 eröffnen das Heimspielwochenende am Samstag, 15. Oktober, um 10 Uhr gegen den Heidelberger TV. Anschließend spielen die U16-Mannschaften, um 12 Uhr gegen den TV Eberbach und um 14 Uhr gegen die TSG Wiesloch. Die Herren 4 beschließen den Samstag um 16 Uhr gegen den Heidelberger TV 4.

Am Sonntag, 15. Oktober, haben die Mädchen der U14 den ersten Sprungball, um 10 Uhr gegen den TSV Wieblingen. Die Herren 2 folgen um 12 Uhr mit der Partie gegen die SG Heidelberg/ Kirchheim 2. Die U18 hat in der Oberliga die ersten zwei Spiele gegen Nachwuchsteams von Bundesligisten gewonnen. Mit der BG Tamm/Bietigheim kommt um 14 Uhr ein Team in die Alexander-von-Humboldt-Halle, das schwer einzuschätzen ist, da die BG gegen württembergische Teams in den vergangenen Jahren nie gespielt hat. Zwei Spiele gegen die DJK Rabbits Eppelheim beenden die Heimspiele – erst gehen die Herren 3 um 16 Uhr aufs Parkett, dann um 18 Uhr die Damenmannschaft.

Die gemischte U12 spielt am Samstag beim BAC Hockenheim (12 Uhr). Am Sonntag spielen die U10-Talente um 11.30 Uhr bei der SG Heidelberg/Kirchheim. Die Mädels der U16 laufen um 13 Uhr beim TSV Wieblingen auf. Das zweite U14-Team tritt um 13.30 Uhr beim TV Eppingen an. su