Herren spielen gegen Aufsteiger Ettlingen

Viernheim. Das erste Saison-Wochenende verlief für die Teams der BG Viernheim-Weinheim äußerst erfolgreich – sieben von zehn BG-Teams gingen als Sieger vom Feld. An diese positiven Ergebnisse wollen die Basketballer anknüpfen, alle Teams sind dabei in Auswärtsaufgaben gefordert.

Die erste Herren-Mannschaft spielt am Samstag, 8. Oktober, um 17.30 Uhr beim Aufsteiger TSV Ettlingen. Inwieweit Coach Robin Zimmermann nach einigen Krankheitsfällen unter der Woche auf sein komplettes Team zurückgreifen kann, ist noch offen.

Die Herren 2 stehen am Sonntag, 9. Oktober, bei der KuSG Leimen 2 vor einer erneuten schweren Aufgabe (19.30 Uhr). Die Herren 3 haben als Aufsteiger in die Bezirksliga zum Auftakt einen Sieg eingefahren und wollen um 15.30 Uhr beim Heidelberger TV nachlegen. Die Herren 4 wollen um 14 Uhr bei der LSV Ladenburg ebenso gewinnen wie das Damenteam, das um 16 Uhr in Ladenburg antritt.

Bei den Jugendmannschaften hofft die U18 nach dem wichtigen und hart erkämpften 73:68-Sieg gegen den Bundesliga-Nachwuchs aus Ludwigsburg, auch im Nachbarschaftsderby beim USC Heidelberg siegreich zu sein und damit ein weiteres Juniorenteam eines Bundesligisten schlagen zu können (Sonntag, 14 Uhr). Ihre ersten Saisonspiele bestreiten die beiden weiblichen Jugendteams der U14 und U16 in Ziegelhausen (Samstag, 16.30 Uhr) und Schwetzingen (Sonntag, 13 Uhr).

Die U12-2 ist erstmalig in dieser Saison im Einsatz und spielt in Hockenheim, die U16-2 muss am Sonntag um 15 Uhr in Schwetzingen ran. In Mannheim treten sowohl U14-1 (10 Uhr) als auch U18-2 (12 Uhr) zu ihren ersten Auswärtsspielen an. su