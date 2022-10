Viernheim. Für die Handballer steht ein Doppelspieltag in Malsch an: Sowohl die Badenliga-Herren als auch die Herren 2 treten am Sonntag, 9. Oktober, beim TSV Rot-Malsch an.

Um 18 Uhr gehen die Badenliga-Mannschaften der beiden Vereine auf die Platte in der Reblandhalle in Malsch. Der TSV Rot-Malsch ist ein Zusammenschluss der Vereine TSV Germania Malsch und TSV Rot. Die Spielgemeinschaft ist damit ein unbekannter Gegner für die Viernheimer Herren. In heimischer Halle sind die Mannen bisher erfolgreich gewesen, während die beiden Auswärtsspiele verloren gegangen sind. Der TSV Amicitia hat ebenfalls sein Auswärtsspiel verloren, steht nach zwei Heimsiegen aber in der Tabelle weiter oben. Die Platzierung will das Team von Christian Müller und Mirco Ritter weiter verbessern und deshalb zwei weitere Punkte holen. Die Personalsituation hat sich bei Viernheim allerdings weiter verschärft: Neben Sauer, Fath, Willner und Harmgarth wird auch Justus Mehl für mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen. Entsprechend durchwachsen waren die Trainingswoche und die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel. Daher setzen die Herren auf die Unterstützung der Viernheimer Fans.

Noch größer sind die Personalsorgen bei den Herren 2. Beim Gastspiel in Malsch um 14 Uhr fehlen mehr als eine Handvoll Spieler. Zuletzt hat sich Andre Kuhn schwer verletzt, nach dem Achillessehnenriss ist unklar, ob er in dieser Saison nochmals zum Einsatz kommen wird. Gleiches gilt für Wieland, Fabio Koob und Kahnert, die noch Wochen und Monate ausfallen. Dazu kommen wieder urlaubs- oder berufsbedingte Ausfälle, so dass Trainer Ralf Schaal maximal neun Feldspieler und zwei Torhüter zur Verfügung stehen. Trotzdem ist es das Ziel der Blau-Grünen, gegen den TSV Rot-Malsch 3 zu punkten.

In der Jugend geht es am heutigen Samstag los. Die E2-Jugend misst sich in der Aufbaurunde in Nußloch mit der JSG Sandhausen/Walldorf 2 und der SGH Waldbrunn/Eberbach. Die männliche C-Jugend ist um 14.30 Uhr zu Gast bei der JSG Heidelberg. Die JSG Waldhof/Viernheim, die in der Altersklasse der B-Jugend geschlossen wurde, fährt zum Spiel zum TV Hardheim (15.40 Uhr). Am Sonntag spielen die Mädchen der weiblichen C-Jugend um 10.30 Uhr bei der TSG Ketsch 2. Um 11.30 Uhr tritt die männliche D-Jugend beim TSV Wieblingen an, die E-Jugend wirft den Ball um 14.30 Uhr bei der HSG Weschnitztal. su