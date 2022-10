DJK-Damen mit starkem Start

Mannheim. Zweites Spiel, zweiter Sieg. Die Tischtennis-Damen der DJK Käfertal/Vogelstang haben einen starken Start in die neue Saison der Verbandsliga hingelegt. Die Mannschaft von Spielführerin Kerstin Sommer gewann ihr jüngstes Auswärtsspiel bei der TTG Walldorf souverän mit 8:2.

„Wir sind gut in die Partie gestartet. Beide Doppel Elina Kogane/Sabine Lehr und Melanie Pahl/Kerstin Sommer konnten ihr Spiel gewinnen. In den Einzeln punkteten im vorderen Paarkreuz Elina Kogane und Sabine Lehr einmal, sie mussten sich beide nur Walldorfs Spitzenspielerin Nicole Schmidt geschlagen geben“, sagte DJK-Teamsprecherin Heike Czech.

Im hinteren Paarkreuz siegten für die Mannheimer Kerstin Sommer und Melanie Pahl jeweils zweimal. „So wurde es dann doch am Ende ein deutlicher 8:2-Sieg für uns“, sagte Czech. Die Mannheimerinnen übernahmen damit erst einmal die Tabellenführung. Ihr nächstes Spiel bestreiten die DJK-Damen am kommenden Sonntag in eigener Halle um 10.30 Uhr gegen SG Weingarten-Langensteinbach, die auf dem achten Tabellenrang stehen.

Nach langer Spielpause haben die Herren der DJK St. Pius nun am Samstag, 15. Oktober, 17 Uhr, ihr zweites Saisonspiel in der Verbandsklasse. Die Neuhermsheimer müssen beim TTC Hockenheim antreten.

In der Herren-Bezirksliga musste die DJK Wallstadt im vierten Saisonspiel die erste Niederlage einstecken. Beim TTV Mühlhausen II verlor das Team um Mannschaftskapitän Patrick Frantz mit 2:9. Die Wallstädter gaben zu Beginn alle drei Doppel ab. Allein Moritz Hardung gelangen zwei Einzelerfolge für die DJK, die aber trotz der ersten Saisonniederlage weiterhin die Bezirksliga-Tabelle anführt.

Die Zweite Mannschaft der DJK Käfertal/Vogelstang, die sich nach dem Abstieg aus der Verbandsklasse eine Liga tiefer erst einmal etablieren möchte, kam zu ihren ersten beiden Punkten in der neuen Spielzeit. Die Mannheimer profitierten dabei von der Tatsache, dass der TTV Heidelberg II am Wochenende wegen Spielermangels nicht antrat.

Sowohl die DJK Wallstadt als auch die DJK Käfertal/Vogelstang sind am kommenden Wochenende spielfrei – wie übrigens auch die Verbandsliga-Herren der DJK Käfertal/Vogelstang, die ihr zweites Saisonspiel am Sonntag, 23. Oktober, beim TV Heidelberg absolvieren. bol