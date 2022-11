Spiel gegen Titelanwärter

Viernheim. Wegen der Ferien in Baden-Württemberg ist der Spielplan der Basketballer an diesem Wochenende sehr überschaubar. Für die BG Viernheim-Weinheim sind nur die Oberliga-Herren und JBBL-Mannschaft im Einsatz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Herren 1 treten am Samstag, 5. November, um 18 Uhr beim USC Heidelberg III an. Der Vorjahresmeister gehört auch in dieser Saison zu den Titelfavoriten und hat das bislang deutlich bewiesen: Fünf Siege aus fünf Spielen stehen für den USC zu Buche. Die BG Viernheim-Weinheim liegt in der Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg allerdings direkt hinter den Heidelbergern auf Rang drei. Das ist eine Tabellenkonstellation, die den „Sharks“ auch am Saisonende gefallen würde. Falls der USC III dann einen der beiden ersten Plätze belegt, kommt der Dritte in die Aufstiegsrelegation. Denn der USC kann nicht aufsteigen, weil die zweite Herren-Mannschaft in der Liga darüber spielt. Trotzdem will die BG natürlich versuchen, jetzt schon in Heidelberg zu punkten.

Direkte Konkurrenten im Blick

Die Rhein-Neckar-Metropolitans müssen für ihr nächstes Spiel in der Jugendbasketballbundesliga weit fahren. Gastgeber am fünften Spieltag sind die „Regnitztal Baskets“. Das ist das JBBL-Team des Bundesligisten und mehrfachen deutschen Meisters Brose Bamberg. Anwurf ist am Sonntag, 6. November, um 14 Uhr. Die Hausherren sind in dem Spiel favorisiert, auch wenn sie genau wie die Metropolitans schon ein Saisonspiel verloren haben. Die Jugendbasketballer der BG richten ihr Augenmerk ohnehin auf die kommenden Spiele gegen die direkten Konkurrenten, um sich erstmals für die Play-offs zu qualifizieren. su