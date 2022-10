Nur zwei Teams gefordert

Viernheim. Wieder nur zwei Heimspiele stehen für die Basketballteams der BG Viernheim-Weinheim an. Nur die Herren 1 und die Jugendbundesligabasketballer sind im Einsatz.

Die Herren 1 spielen am Samstag, 29. Oktober, gegen den USC Freiburg 2. Die Gäste gelten als unangenehme Gegner, mit denen sich die „Sharks“ sicherlich ein enges Spiel liefern werden. Der USC liegt nach drei Siegen und zwei Niederlagen auf Platz sechs der Oberliga-Tabelle, die BG Viernheim-Weinheim liegt mit gleicher Punktzahl auf Rang drei. Wer gewinnt, hält den Kontakt zur Spitze. Spielbeginn in der Weinheimer TSG-Halle ist um 18 Uhr.

Schon um 15.30 Uhr laufen die Rhein-Neckar-Metropolitans zu ihrem dritten Saisonspiel in der Jugendbasketballbundesliga ein. Gegner sind die Würzburg Baskets Akademie, die wohl ein direkter Konkurrent um das Erreichen der Play-Off-Plätze sind. Allerdings konnten die Würzburger in drei Spielen bisher noch nicht punkten, während die Metropolitans immerhin eins von zwei Spielen für sich entschieden haben. Deswegen können die Korbjäger-Talente auch optimistisch an die Heimaufgabe herangehen. su