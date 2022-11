Ungefährdeter Sieg

Viernheim. Die BG Viernheim-Weinheim mischt weiter in der Spitzengruppe der Oberliga Baden mit. Das Team von Robin Zimmermann bezwang den USC Freiburg II vor allem dank einer starken Defensivleistung mit 74:57.

Es war ein Start-Ziel-Sieg der BG. Jan Eberhard und Dogukan Ceneli eröffneten das Spiel mit schnellen fünf Punkten zur 5:0-Führung. Diese Führung gaben die „Sharks“ in heimischer Halle während des gesamten Spiels nicht mehr aus der Hand. Die Gäste aus dem Breisgau blieben zwar stets in Reichweite (19:16, 10.), aber die Spieler um Kapitän Sal Baragiola hatten stets eine Antwort auf die Freiburger Angriffe parat.

So ging man mit einer knappen 34:30-Pausenführung in die Kabine, in der Zimmermann die richtigen Worte gefunden zu haben schien. Denn zwischen der 22. und 27. Minute zogen die Hausherren mit einem 13:2-Lauf, zu dem allein Top-Scorer Daniel Lohrke neun Punkte beisteuerte, entscheidend davon. Die Freiburger erholten sich von diesem Rückstand nicht mehr und die BG verteidigte den Vorsprung souverän. In der Offensive konnten sie sich vor allem auf ihre Routiniers Lohrke, Baragiola und Ceneli verlassen, der am Ende nochmal sieben Punkte in Folge erzielte und damit den Sieg endgültig unter Dach und Fach brachte.

Vor allem mit der Abwehrleistung seines Teams war Zimmermann zufrieden. „Das war defensiv schon richtig gut“, kommentierte er nach der Partie. „Offensiv können wir aber den Ball noch besser laufen lassen und uns als Team noch besser finden.“

BG Viernheim-Weinheim: Daniel Lohrke (18 Punkte/2 Dreier), Dogukan Ceneli (16/2), Sal Baragiola (13/1), Jan Eberhard (8), Julius Hoffmann (5), Cris Becht (4), Leon Bregulla (4), Victor Habrich (3), Leonard Leip (2), Jannik Schwarz (1), Patrick Dörr. su